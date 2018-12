„Richtig super“ für Familien

„Der ist meiner!“ – kaum, dass ein Ascheberger am Samstag am Suerbusch angekommen war, hatte er auch schon freudestrahlend sein persönliches Prachtexemplar von Tannenbaum für sich gesichert. Zum zweiten Mal stieg am Wochenende das weihnachtliche Event der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal (BuT). Und mit der familienfreundlichen Veranstaltung knüpfte der Verein dann auch nahtlos an den Debüterfolg vom vergangenen Jahr an.

„Bereits morgens um 10 Uhr beim offiziellen Start ging hier schon die Post ab“, freute sich Brudermeister Michael Frye. Die im Sauerland frisch geschlagenen Nordmanntannen und Blaufichten wechselten schnell die Beisitzer. Nachmittags dann, wurde es richtig voll. Zu Fuß, mit Bollerwagen, mit dem Drahtesel und teilweise mit dem Auto hatten alle ein Ziel: den Suerbusch. „Schade, dass so etwas Schönes nicht im Dorf geboten wird“, befand eine Besucherin. Die weihnachtliche Atmosphäre, die Gemütlichkeit und die Kulisse Weihnachtsmarkt am Waldrand – das waren die Zutaten, die die Menschen am Wochenende Richtung Lütkebauerschaft strömen ließen. „Hier wird etwas für die ganze Familie geboten und genau das ist richtig super “, freute sich Andreas Werning.

Weihnachten am Suerbusch 1/13 Weihnachtsbaumverkauf und -markt der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal Foto: Tina Nitsche

Und eben genau diese Familienfreundlichkeit ist dem Schützenverein ein wichtiges Anliegen gewesen. „Die Familie hat auch bei uns im Vereinsleben einen hohen Stellenwert“, machte Michael Frye deutlich. Und weil hier alle an einem Strang ziehen, war es auch nur möglich, „eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, schob Frye lobend hinterher. Alleine vier Wochen Arbeitszeit, „vorrangig samstags aber auch so manchen Abend, haben wir investiert.“

Eine Veranstaltung von Aschebergern für Aschebergern, „bei der es an nichts mangelt“, betonten Maria Schulte und ihr Mann. In aller Ruhe einen Tannenbaum aussuchen, der dann bei Bedarf auch nach Hause geliefert wurde, und anschließend Glühwein, Feuerzangenbowle, Kaffee, kulinarische Leckereien, und Handwerkskunst genießen. Die Kinder drehten derweil beschwingt ihre Runden im Karussell oder machten es sich mit den Eltern am Lagerfeuer gemütlich, wo Stockbrot gebacken wurde. Musikalisch untermalte der Nachwuchs des Kolpingspielmannzuges das Geschehen am Sonntagnachmittag. Und viele heimische Institutionen profitieren im Übrigen von dem weihnachtlichen Spektakel. „So spenden wir einen Euro pro verkaufter Tanne an die Messdiener, Inge Raters lässt den Erlös ihrer Bilder der Hospizgruppe zu Gute kommen, Caroline Schulz verkauft Selbstgebackenes zu Gunsten von Herzenswünsche“, gab Frye nähere Einblicke.

Viel Arbeit, die die Schützenbrüder investiert haben. Aber eine Arbeit, die sich in jeder Hinsicht gelohnt hat. „Es ist einfach eine richtig tolle Idee, zumal bei uns im Ort ja leider diesbezüglich nichts geboten wird. Umso schöner ist es von daher, dass hier am Waldrand gleich an zwei Tagen so etwas Besonderes auf die Beine gestellt wird“, fasste Maria Rademacher da lobend wohl die Meinung vieler zusammen.