Eigentlich hätte der Weg diese Herren direkt auf die Kegelbahn führen müssen. Denn schließlich stand das als fester Termin im Kalender. Doch der Kegelclub „Die Bahnschoner“ verfuhr am Freitagabend anders. Die Truppe stattete ihren Kegelbrüdern Frank Neuhaus (Schuh Neuhaus) und Bernd Heitmann (Blumen Heitmann) einen spontanen Besuch ab. Schließlich hatte die Kaufmannschaft Pro Ascheberg zum After-Work-Shopping eingeladen und damit die Möglichkeit geschaffen, ganz in Ruhe nach Feierabend Weihnachtseinkäufe vor Ort zu erledigen. Kerzenbänder zierten die Wege, manch ein Geschäft hatte sogar den roten Teppich ausgerollt. Besuchertechnisch fiel die Resonanz jedoch verhalten aus. Kein munteres Treiben in den Straßen, „wie beispielsweise zur Italienischen Nacht“, erklärte Pro Ascheberg-Vorsitzender Bernd Heitmann. Die Wege zu den Geschäften verliefen damit eher besinnlich. „Was erwartet man denn?“ – diese Frage hatte sich Karin Schmalenberger, Inhaberin von Engel und Bengel, gestellt. Sie hatte beschlossen, ganz ohne Erwartungen dem abendlichen Shopping-Event entgegenzusehen. „Und somit bin ich nicht enttäuscht worden“, gab sie zu. Ihr war klar, „dass wenn im Ort selber rein gar nichts auf den Straßen geboten wird, dass das nicht unbedingt viele Leute zieht. Die fahren dann lieber zu den Weihnachtsmärkten in Münster, Dortmund oder Hamm.“ Während sie bis 19 Uhr viel zu tun hatte, war es anschließend ruhig. Anders bei Erkmann und Bücher Schwalbe. „Hier war richtig viel los“, freuten sich Melanie Jans (Erkmann) und Günter Schwalbe.

Auch in den anderen Geschäften wurden einige Einkäufe getätigt. „Diejenigen, die da waren haben auch die Möglichkeit auf den Einkauf nach Feierabend genutzt“, so Heitmann. Will heißen: Besuchertechnisch fiel die Resonanz verhalten aus, doch die, die da waren, kauften auch ein. Allerdings war die Veranstaltung keineswegs mit dem früheren Zauberhaften Advent, der sonntags viele Familien und Besucher ins Dorf lockte, vergleichbar, hieß es.