Die Frauengemeinschaft St. Benedikt hatte am Samstag zur Jahreshauptversammlung ins Hotel-Restaurant „Zum Wolfsjäger“ eingeladen. Die Damen der KFD sind katholisch, weltoffen und zudem auch sehr kreativ. Ob Weihnachtssingen, Maiandacht, Eieressen, Wandern, Radtouren, basteln, tanzen oder gemeinsame Ausflüge – der Terminkalender ist das ganze Jahr gespickt mit vielen Terminen. Die große Bandbreite der Aktivitäten füllte beim Jahresrückblick, den Margret Reher vortrug, wieder einige Blätter.

Der Erfolg dieses Angebotes unterstreicht auch die Mitgliederzahlen im Verein. 14 Frauen verstarben, zwölf wurden neu autgenommen, so dass die Gemeinschaft aktuell 447 Mitglieder hat. „Damit können wir uns auf jeden Fall sehen lassen“, sagte Teamsprecherin Angelika Hölscher.

40 Bezirkshelferinnen bilden derzeit die Brücke vom Team zu den Mitgliedern. Verabschiedet wurden hier nach vielen Jahren ehrenamtlichen Einsatzes: Else Bülau, Elisabeth Hölscher, Gerda Langenberg und Christa Ophaus. Neu im Team begrüßt wurden: Anne Bäumer, Rosemarie Barnebeck, Pauline Kampert und Ingrid Laxen.

Angelika Hölscher lud die Frauen mit ihren Männern und Kindern für den 4. Januar zum traditionellen Weihnachtssingen die Pfarrkirche ein. Beginn ist um 17 Uhr. Am 9. Januar startet der Vorverkauf für die Karnevalssitzung der Herberner Frauen. Ab 17 Uhr werden die Karten im Pfarrheim angeboten. Gefeiert wird am 25. Januar (Freitag) um 19 Uhr und am 26. Januar 2019 (Samstag) um 17 Uhr. Hölscher betonte, dass genügend Getränke zu zivilen Preisen bereitgehalten würden: „Es muss niemand etwas mitbringen.“ Die rund 100 Frauen, die mit Kaffee und Kuchen in den Nachmittag gestartet waren, bekamen bei der anschließenden Adventsfeier noch Besinnliches zu sehen und zu hören. Zudem erklangen Weihnachtslieder.