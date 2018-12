Am Freitag und Samstag waren die Helfer der Burgturmspielschar wieder fleißig und haben aus der tristen Turnhalle einen gemütlichen Theatersaal gemacht. Für die Schauspieler geht damit jetzt der Probemarathon so richtig los. Ab sofort wird vor den Weihnachtsfeiertagen jeder Tag genutzt, um auf der Bühne zu proben. Unter den wachsamen Augen von Regisseur Sascha Horstkötter wird dem Stück nun noch der letzte Feinschliff verpasst. Neben den Schauspielern proben auch die Ton- und Lichttechniker, die in diesem Jahr ebenfalls allerhand zu tun haben.

Wer noch Karten für das Stück „Spökenkieker“ haben möchte, sollte sich beeilen, der Kartenvorverkauf wird aufgrund der anstehenden Feiertage am 18. Dezember beendet.

Restkarten sind im Anschluss nur an der Abendkasse erhältlich. Wer nicht ganz hinten sitzen möchte, sollte sich eher an den ersten beiden Spielwochenenden (29. bis 30. Dezember) und (4. bis 6. Januar 2019) Zeit nehmen. Die Nachfrage für das letzte Wochenende (11. bis 13. Januar 2019) war bereits so groß, dass dort nur noch die letzte Reihe an der Abendkasse verfügbar sein wird.