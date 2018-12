Die Gemeinde Ascheberg kalkuliert für den Ausbau der Kläranlage Ascheberg und das Umleiten des Herberner Schmutzwassers nach Ascheberg mit Kosten von vier Millionen Euro, die in der gut vierjährigen Planungs- und Bauphase benötigt werden. Das ist einem Kosten-, Zeit- und Maßnahmenplan, den das Ingenieurbüro Rummler und Hartmann für die Gemeinde erstellt hat, zu entnehmen. Danach wird mit dem Leitungsbau im vierten Quartal 2020 begonnen.

In der Kostenübersicht sind der Bau der Abwasserdruckleitung von Herbern nach Ascheberg mit 1,4 Millionen Euro sowie das Erweitern der Kapazität in Ascheberg (vierte Reinigungsstufe) mit 1,2 Millionen Euro die größten Investitionen. Das Großprojekt benötigt eine intensive Planung. Mehr als ein Jahr wird für das Erstellen der Entwurfs- und Genehmigungspläne einkalkuliert. Noch einmal drei Quartale kalkulieren die Ingenieure für die Ausführungsplanung und die Ausschreibung ein. In dieser Phase geht es auch darum, eine Trasse für die rund zehn Kilometer lange Druckwasserleitung von Herbern nach Ascheberg zu finden. Das ist nicht komplett über öffentliche Flächen planbar. Gespräche mit Eigentümern sind erforderlich. Zu Beginn des neuen Jahres wird das Gesamtkonzept vorgestellt. Mindestens bis dahin wird mit möglichen Betroffenen an einem Trassenvorschlag gearbeitet. Zu berücksichtigen ist, dass Wasserläufe, die Autobahn und mehr gekreuzt werden müssen. Zahlreiche andere Behörden müssen mit ins Boot genommen werden.

Festzulegen sind Be- und Entlüftungspunkte. Das Startpumpwerk muss auf dem Herberner Kläranlagengelände einen Platz finden. Da wird schnell klar, dass es nicht in Wochen zu erledigen ist.

Das Verlegen der Leitung mit den Pumpwerken wird nach den Plänen bis ins erste Quartal 2022 dauern. Wenn Bagger und Co. dann am Ascheberger Steenrohr angekommen sind, wird dort die Kapazität erweitert. Das wird nach den vorläufigen Überlegungen fast ein Jahr dauern. Die Abnahme der erweiterten Ascheberger Anlage soll zum Jahresende 2022 erfolgen. Danach wird die Kläranlage Herbern teilweise zurückgebaut.