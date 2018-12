Das Altenheim ist ausgebucht

Zum Adventsbesuch im Malteserstift St. Benedikt schaute Bürgermeister Dr. Bert Risthaus am Dienstagvormittag vorbei. Mit der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Nicole Fischer wurde über die Arbeit und über das künftige Berufsbild gesprochen.

Beim Rundgang durch die Wohngruppen blickte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus in zufriedene Gesichter. Bei seinem Besuch erlebte der Bürgermeister – nicht zum ersten Mal – den Alltag im Malteserstift, deren Mitarbeitern der Chef im Rathaus ausdrücklich Dank und Anerkennung ausdrücken will. Nicole Fischer erklärte, dass man sich für das neue Jahr die Zertifizierung für das „psychobiografische Pflegemodell“ des österreichischen Pflegewissenschaftlers Erwin Böhm auf die Fahne geschrieben hat. „Auch wenn der Körper schwächer wird, ist der ganze Mensch noch immer Teil der Gesellschaft und sollte auch Lebensfreude im Altersheim erleben dürfen“, so die stellvertretende Pflegedienstleiterin. Zur Zeit sind alle 60 Pflegeplätze und ein Kurzzeitpflegeplatz belegt. Wartelisten für Plätze sind der normale Alltag. „Man kann nicht spontan handeln, wenn ein Platz benötigt wird. Das ist oft ein Problem. Fachkräftemangel ist auch hier kein Fremdwort, unsere Mitarbeiter wachsen oft über sich hinaus. Das wissen auch die Bewohner zu schätzen“, sagte Fischer.

Hier dankte Risthaus mit einem westfälischen Flachgeschenk: „Als kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit und Dienste am Nächsten.“ Für das nächste Jahr sind seitens des Malteserstiftes keine größeren Investitionen oder Erneuerungen geplant. „Für die Zertifizierung müssen nur ein paar Umbaumaßnahmen in Angriff genommen werden, doch das ist überschaubar“, so Fischer. In Bezug auf die Parkplatzsituation an der Altenhammstraße versprach der Bürgermeister dieses im Auge zu behalten. Viele Besucher parken an den Straßenrändern und hier sei oft kein Durchkommen mehr. „Im Zuge der Umstrukturierung des Schulzentrums wird auch hier sicherlich eine Lösung gefunden“, so Risthaus.

Für 2019 ist der Terminkalender schon wieder gut gefüllt. Geplant sind ein Teich- und Sommerfest, ein Retro-Frühstück wie in alten Zeiten, eine Modenschau, Candlelight-Dinner und vieles mehr. „Langweilig wird es hier nie“, weiß Nicole Fischer aus jahrelanger Erfahrung.