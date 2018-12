Der Dauerregen am ersten Adventsonntag sorgte dafür, dass sich die Kassen beim Herberner Weihnachtsbasar nicht so gut gefüllt haben wie in den Vorjahren. Der erste Eindruck vom Kirchplatz bestätigte sich am Montagabend bei der Abschlussbesprechung in den Räumen des Pfarrheims.

Weniger Einnahmen gingen einher mit gestiegenen Ausgaben. „Dadurch gibt es für Spenden und Unterstützungen für Vereine im nächsten Jahr nicht so viel Handlungsspielraum“, zog der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Helmut Weißenberg, am Montagabend sein Fazit für die Veranstaltung. Der Erlös des Basars dient vorrangig der Unterhaltung des Pfarrheims. Ein Farbtupfer an dem trüben Adventswochenende war auf jeden Fall die Illumination der Kirche, diese wird auch im nächsten Jahr wieder mit ins Programm aufgenommen, da waren sich die Anwesenden einig.

Auch Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Matthias Neuhaus schied nach vier Jahren aus dem Vorstandteam des Förderverein aus. Sylvia Goßheger wird seine Aufgaben übernehmen. Dem Förderverein gehören weiter Helmut Weißenberg, Manfred Neuhaus und Margret Heitbaum an.

Nachdem die Landfrauen und die Landjugend den Staffelstab vom Hauptorganisator, der Kolpingsfamilie, übernommen haben, wurde das DRK von den rund 30 Anwesenden als Co-Organisator für 2019 gewählt. Der Verein wird das Fest 2020 als Hauptorganisator ausrichten. Die Versammlung zur Planung für den 44. Weihnachtsbasar wird am 7. Oktober 2019 stattfinden. Die Abschlussbesprechung findet am 16. Dezember 2019 statt.