„Angesichts der vorweihnachtlichen Erkältungszeit und der vielen Feiern und Jahresabschlüsse müssen wir zufrieden sein.“ Wilhelm Baumhöver, Schatzmeister des DRK Ortsvereins Ascheberg-Davensberg, ist mit 110 Spendern, darunter acht Erstspendern, des Blutspendetermins am Dienstag in der Profilschule Ascheberg nicht glücklich. Vom Blutspendedienst hat er aber erfahren, dass in dieser Jahreszeit in allen Orten die üblichen Zahlen nicht erreicht werden. Baumhöver sagt: „So 130 hätten es bei einem normalen Termin sein dürfen.“