Löschfahrzeug wird repariert

Am 19. Oktober hat es auf der Kreuzung bei Hollenhorst gekracht. Seither ist ein Tanklöschfahrzeug (HLF 20) der Freiwilligen Feuerwehr nicht einsetzbar. Über eine Mercedes-Werkstatt in Münster ist es mittlerweile auf einem Tieflader nach Giengen gebracht worden. Dort ist die Firma Ziegler zu Hause. Sie hat den Aufbau auf einem Mercedes-Fahrzeug erstellt. Und gutachterlich mussten die Schäden an Fahrzeug und Aufbau festgestellt werden. „Das hat ein bisschen gedauert, weil auch niemand von Ziegler nach hier oben kommen wollte“, informiert Ordnungsamtsleiter Rolf Kehrenberg auf WN-Anfrage. Inzwischen ist im Osten Baden-Württembergs ermittelt worden, dass es sich nicht um einen Totalschaden handelt, sondern die Angelegenheit repariert werden kann. Die Versicherung hat dem Verfahren zugestimmt.

Die Spezialfirma hat der Gemeinde vorgerechnet, dass sie vor den Weihnachtsferien nicht mehr mit den Arbeiten starten wird. „Sie haben nur die Ersatzteile bestellt“, informiert Kehrenberg. Für die Reparatur seien 200 Stunden veranschlagt. „Wenn es gut läuft werden sie Ende Februar fertig sein“, hofft Kehrenberg. Beteiligt sind an den Arbeiten zwei Werke, neben Ziegler ein Daimler-Partner in Werksnähe.

Im Werk Ziegler steht ein Vorführfahrzeug, das die Gemeinde Ascheberg für den Löschzug Ascheberg gekauft hat. Das TLF 4000 wird noch für den Einsatz in Ascheberg vorbereitet. „Wir gehen davon aus, dass wir beide Fahrzeugen zusammen abholen“, informiert Wehrführer Rainer Koch auf WN-Anfrage.

Die Lücke im Ascheberger Fuhrpark ist nach dem Unfall durch ein Löschfahrzeug (HLF 10) aus Herbern geschlossen worden. So warten nicht nur die Kameraden in Ascheberg sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Autos, sondern auch die Herberner. „Der Brandschutz ist aber überall gewährleistet“, stellt Kehrenberg abschließend klar.