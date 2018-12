Welche Rolle spielen die Straßenausbaubeträge in der Gemeinde Ascheberg? Diese Frage hat die SPD-Fraktion im Ascheberger Rat aufgeworfen. Im Landtag haben die Genossen einen Antrag eingebracht, der, so Aschebergs Fraktionssprecher Christian Ley, „der das Ziel verfolgt, dass die von den Bürgerinnen und Bürgern zu leistenden Abgaben künftig vom Land finanziert werden sollen, ohne dass die damit verbundenen Aufwendungen den Kommunen an anderer Stelle - zum Beispiel beim GFG wieder abgezogen werden.“

In der öffentlichen Diskussion waren die Straßenausbaubeiträge insbesondere durch fünfstellige Forderungen an Besitzer von Eckgrundstücken, die damit finanziell überfordert waren. In Ascheberg, so Bauamtsleiter Klaus von Roje, würden die Kosten für Erschließen und Ausbau von Straßen direkt beim Grundstückskauf berücksichtigt. Die Frage stelle sich nur beim nochmaligen Herstellen von Straßen. Grundvoraussetzung, um noch einmal Gebühren erheben zu können, sei ein notwendiges Sanieren von Grund auf. In Ascheberg sei das in den vergangenen fünf Jahren bei zwei Straßen der Fall gewesen: Zuerst bei der Dieningstraße und aktuell am Bahnhofsweg. In beiden Fällen seien die Anlieger vorher eingeladen und über die Beitragspflicht informiert worden. Am Bahnhofsweg gehe es um 2,36 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche, die umgelegt würden. Das belaufe sich für die Anlieger auf 1000 bis 2500 Euro. Den größten Batzen habe die Gemeinde zu tragen, weil sie mit der Schule selbst Anlieger sei. An der Dieningstraße seien durchschnittlich 2000 Euro von den Anliegern zu zahlen gewesen. În drei Einzelfälle seien Stundungen ermöglicht worden, die allesamt erledigt seien.

Van Rohe berichtete auch von einem Fall, in dem vor Gericht ein Vergleich geschlossen worden sei. Die Gebühr sei dort um fünf Prozent gemindert worden.