Eine große Gruppe Ehrenamtlicher hat Küsterin Roswitha Krebs beim Aufbau der Krippe in St. Lambertus Ascheberg unterstützt. Andreas Schröer weiß genau, was wo zu platzieren und anzubringen ist, das Team kennt sich im Lager genauso aus wie bei der Reihenfolge des Aufbaus. So ist die Krippe seit Mittwoch zu besichtigen. Das Jesuskind wird am Montag (Heiligabend) seinen Platz in der Krippe einnehmen.