Opfer von Trickdieben wurde eine 78-jährige Frau am Donnerstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt an der Lüdinghauser Straße. Die Frau wurde von einem Mann abgelenkt, während ein zweiter Mann ihre Geldbörse aus der Jackentasche stahl. Nachdem die Täter das Bargeld entnommen hatten, legten sie die Geldbörse in einem Einkaufswagen ab. Einen Täter kann die Seniorin wie folgt beschreiben: männlich, etwas 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkel bekleidet. Der Mann zog beim Laufen sein rechtes Bein nach. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/ 79 30) zu melden.