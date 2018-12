Bollermanns Kinder feiern Weihnachten

„Familie Bollermann feiert Weihnachten“ könnte auch „Weihnachten bei Wandziochs“

Foto: privat

heißen. Denn Lena erzählt aus ihrer eigenen Kindheit im „Krummen Haus“ in einem großen Garten, vom Zusammenleben mit drei Brüdern und einer Schwester. Sie berichtet aus einem fernsehfreien Kinderalltag, der die Kreativität herausgefordert hat und trotzdem niemals langweilig war. Die Phantasie ist mit Lena, Lukas, Leo, Lischen und Mopse durchgegangen, wenn ein Adventskalender aus den Rolle von Klopapier für die Eltern gebastelt wurde. Und die Phantasie hat Lena beim Schreiben nicht im Stich gelassen. „Ich habe mir einige Dinge natürlich ausgedacht“, erzählt die gebürtige Aschebergerin, die selbst zweifache Mutter ist. Ihren Geburtsnamen Wandzioch verwendet sie für ihre künstlerische Arbeit. Ansonsten steht nach der Hochzeit mit Arztsohn Frederik Bellermann ein anderer Name im Pass. „Von da war es nicht weit bis zum Namen Bollermann, denn bei uns war einiges bollerig: Der Wagen, die Hosen“, schmunzelt sie.

„Ich habe als Kind immer gemalt und geschrieben. Schon in die Freundschaftsbücher in der Grundschule habe ich Illustratorin als Berufswunsch eingetragen“, erzählt Lena Maria Wandzioch. Als sie das Design-Studium in Münster mit dem Schwerpunkt Illustration abgeschlossen hatte, wurde der

Verlag Coppenrath auf sie aufmerksam. Seither arbeitet sie freischaffend für das Unternehmen aus Münster. So sind „Pelle und Pünktchen“ entstanden und weitere Arbeiten im Zusammenspiel mit Autoren erledigt worden.

Foto: privat

Das Erzählen von Geschichten war plötzlich bei einem Dänemark-Urlaub in einer überaus ruhigen Gegend gefragt. Die Reise in ihre Kindheit verzückte den eigenen Nachwuchs. Das war der Grundstein für liebevoll erzählte und gemalte Geschichten aus dem Leben der Familie Bollermann. Die geschilderten Erlebnisse zeigen, wie spannend es im Regen sein kann, wie traurig der Tod eines Opas ist oder dass Kinder in Baumhäusern übernachten können. Ganz real und nicht in einem Spiel auf dem Smartphone oder i-Pad. Wer seine Kinder davon losreißen will, findet bei der Familie Bollermann Ideen für tolle Freizeit-Erlebnisse. Das Zusammenspiel von Text und Illustrationen hilft Kindern, sich den Alltag bei Bollermanns vorzustellen. Die Bilder sind gleichermaßen detailreich und nicht überlastet zugleich. Das Ausprobieren bei den eignen Kindern hat der Autorin geholfen, auf dem i-Pad leicht verständliche und schöne Bilder zu schaffen.

Die Bollermanns hat Lena Maria Wandzioch ganz bewusst in eigenen Händen behalten. Sie gibt das Tempo beim Erscheinen weiterer Abenteuer vor. Sie kann entscheiden, ob und wie daraus ein Hörbuch werden kann. Und die heutige Detmolderin klingt fast ein wenig traurig, wenn sie über das Ende der Arbeit am Weihnachtsbuch spricht. Schließlich weiß sie noch viel mehr über die Bollermanns zu erzählen . . .