Nach 38 Jahren ist für Unternehmer Joachim Raguse Schluss. Dass der 69-Jährige zum 31. Dezember seine Tätigkeit als Geschäftsführer in der Firma Raguse niederlegt, teilte er am Donnerstag während der Weihnachtsfeier im internen Kreise mit.

Nach fast vier Jahrzehnten zieht sich Joachim Raguse aus persönlichen Gründen in den Ruhestand zurück. „Ab 2019 stehe ich der Firma nur noch beratend zur Verfügung“, sagte Raguse in seiner kurzen und knappen Abschiedsrede. Vor drei Jahren verkaufte er das Familienunternehmen an die INDUS Holding Aktiengesellschaft. Als Gründer blieb Raguse bis 2018 mit 40 Prozent Anteilen geschäftsführender Gesellschafter. Produziert werden in dem Unternehmen medizinische Produkte und OP-Abdecksysteme. Aktuell sind rund 510 Mitarbeiter in Marokko, Rumänien und Herbern beschäftigt.

Langeweile wird der 69-Jährige auch im Ruhestand nicht haben. Neben Fahrradfahren und seinem Hobby, dem Reiten, hat Joachim Raguse noch genügend Herausforderungen, denen er sich stellen möchte. „Aber zunächst genieße ich jetzt mal die Zeit, es war in den letzten Monaten doch etwas hektisch.“

Joachim Raguse erklärte seinen Rückzug. Foto: iss

Die Ehrung langjähriger Mitarbeiter geriet durch den Rückzug von Raguse etwas in den Hintergrund. Ein großes Dankeschön gab der zweite Geschäftsführer des Unternehmens, Ralf Kerstiens an Manuela Eickhoff und Veronika Holtmann für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit weiter. Seit 20 Jahren sind: Viorica Popa und Sahra Schreiber mit von der Partie. Fünf Jahre sind Svenja Möller und Ute Feldkemper im Unternehmen beschäftigt.