Neue Zelte für das St. Anna-Ferienlager: Weil die aktuellen Unterkünfte im Dauerregen Probleme machen, hat sich das Lagerteam für 2019 auf die Fahnen geschrieben, die Hälfte der Zelte zu ersetzen. Dieses Ziel haben Frank Neve und seine Mitstreiter schon erreicht. Denn die Volksbank Ascheberg-Herbern spendet aus dem Topf des Gewinnsparens 3500 Euro. Davon werden fünf Zelte zu 700 Euro gekauft.

Neve ist zuversichtlich, noch mehr in die Ausstattung des Zeltlagers investierten zu können: „Die Spendenbereitschaft im Dorf ist groß. Bei zwei Kollekten ist schon einiges zusammengekommen. Am zweiten Weihnachtstag gibt es noch einmal eine Kollekte fürs Lager. Dann bieten wir beim Theater Kaffee und Kuchen an. Ich bin mal gespannt, was zusammengekommen ist, wenn wir am Ende einen Strich darunter machen.“

Die Volksbank Ascheberg-Herbern sorgte gestern nicht nur beim Davensberger Zeltlager für strahlende Gesichter. Es ging auch Post an 28 verschiedene Vereine heraus, die von den 34 000 Euro, die dieses Jahr aus dem Gewinnsparen verteilt werde, partizipieren. Es sind der Kunst- und Kulturverein, der Förderverein der Kitas St. Lambertus und St. Katharina, die Kitas St. Benedikt, St. Hildegardis, DRK Bügelkamp und Rheinsbergring, die Sportvereine TuS, Davaria und SVH, alle drei Heimatvereine, die Tafel, Grundschulen und die ÜBMs an diesen Schulen, Bürgerstiftung und Landjugend.