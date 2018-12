Beim Start steht der Zufall Pate

Weihnachten 1954 – Küster und Organist Karl Gerharz nutzt die Predigt, um sich wegen Magenschmerzen eine Pause auf dem heimischen Sofa zu gönnen. Doch der neue Pfarrer Heinrich Plugge predigt zu kurz. Otto Stenkamp sieht die leere Orgel und Benno Leidiger. Der 15-Jährige hat gelernt, Klavier zu spielen. Und schon sitzt er am Spieltisch. „Menschen, die ihr wart verloren“ heißt das erste Stück, das er der Orgel ganz ohne Fußpedal entlockt. Seither gab es keine Weihnachtspause, nur einmal ein Gastspiel in Herbern, weil Küster Artur Krone nach einem Unfall ausfiel. Dieses Jahr wird Leidiger zum 65. Mal an Weihnachten die Orgel spielen.

Zurück ins Jahr 1954: „Ich hatte überhaupt keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, dass die Kirche rappelvoll war. Ich habe die Orgel gesehen, auf die Noten geschaut und gespielt“, erinnert sich Leidiger. Der jugendliche Vertreter ist bei der zweiten Strophe, da kommt Gerharz in die Kirche zurück. „Er hat mir gleich Noten gegeben und gesagt, ich solle für den Kindergottesdienst üben“, weiß der 79-Jährige zu berichten. Die Karriere startete. Nicht nur in der 8.30-Uhr-Messe am ersten Weihnachtstag.

Die Jahreseinsätze sind dreistellig. Leidiger berichtet: „Es gab Zeiten, da bin ich mittags von der Arbeit aus Münster nach Ascheberg gekommen, habe bei einer Beerdigung gespielt, um dann wieder nach Münster zur Arbeit zu fahren.“ Selbst im Urlaub kommt der Ascheberger nicht ohne Orgel aus. Das Ausprobieren des Instruments in Wallgau mündete in den Frage, ob er bei einer Hochzeit aushelfen könne. Der Ascheberger konnte. Selbst wenn er morgens aus dem Urlaub zurückgekehrt war, spielte er wenig später auf einer Goldhochzeit.

Die weihnachtliche Aushilfe war nur möglich, weil Leidigers Mutter aus einer musikalischen Familie kam und ein Klavier organisiert hatte. Otti Baureis, geborene Press, war seine Lehrerin. Dem weihnachtlichen Aushilfsdienst in St. Lambertus folgte ein intensives Proben und das Erlernen des Spiels mit dem Fußpedal. Vor 60 Jahren war Leidiger erstmals bei einer Hochzeit aktiv: „Hans und Irmgard Lütkemeier haben 1958 in Herbern geheiratet“, ist die Premiere unvergessen.

Als feste Größe im Team hat Leidiger 156 Messen im Jahr gespielt, dazu in der Nachbarschaft Ottmarsbocholt, Davensberg und Herbern ausgeholfen. Seit 2002 ist er Rentner und hat noch mehr Zeit für das Hobby. Zu den Pflichtterminen gehört die Donnerstagsmesse im Altenheim.

Leidiger kennt die Hitlisten der Pfarrer. Selbst hat er ebenfalls ein Lieblingsstück: „Das Largo von Händel.“ Bei Beerdigungen auch die Sarabande aus der Cembalo-Suite Nr. 4 von Händel: „Alles piano oder pianissimo.“

Dem 65. weihnachtlichen Orgeleinsatz will Leidiger weitere hinzufügen. Als Verwalter der Kirchengemeinde macht er zum Jahresende Schluss, nach genau 50 Jahren. „Die Stelle war bei Niemann ausgeschrieben. Es wurde ein Buchhalter für die Kirchenkasse gesucht“, berichtet der frühere Messdiener aus St. Lambertus. Er bewarb sich und startete am 1. Januar 1969. Zuerst reichten zehn Stunden die Woche. Später waren es 20 bis 25 Stunden. Und doch hatte Leidiger Zeit für andere Hobbys: Er war im Vorstand und zwölf Jahre Vorsitzender des TuS Ascheberg, dazu als Handballschiedsrichter höherklassig in ganz NRW unterwegs. Wie er das alles geschafft hat? „Ohne meine Frau Edeltraut, die die Zettelwirtschaft verwaltet hat, wäre das nicht möglich gewesen“, dankt Leidiger.