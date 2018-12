Wo die Weltmeister zu Hause sind

Um Fußballhelden zu treffen, muss man weit fahren, womöglich sogar nach Italien, Spanien oder gar nach England? Nicht unbedingt. Klaus Hilber besitzt eine riesige Autogrammsammlung. Viele Sportler hat er selbst getroffen, aber natürlich geht auch vieles über den Postweg. Da kann ein Brief auch mal fünf Jahre unterwegs sein.

Autogramme von aktiven und ehemaligen Fußballstars sind seine Passion. Seit seinem zehnten Lebensjahr sammelt er mit ganzem Herzen Autogrammkarten. Die Weltmeister von 1954, 1974 und 1990 sowie der Nationalmannschaft der damaligen DDR mit allen Spielern sind auf jeden Fall sein größter Schatz. Aber auch andere Fußballgrößen wie Sepp Herberger, Dino Zoff und Franco Baresi, Sergio Goycoechea, David Beckham, Sebastian Schweinsteiger, Thomas Müller lassen das Herz jedes Fußballfans höher schlagen.

„Fußball ist mein Leben und das Sammeln meine Leidenschaft“, sagt der 65-Jährige Herberner. In Büchern, Ordnern, Bilderrahmen und lose werden die signierten Karten aufbewahrt. Er kann im Gespräch gar nicht ruhig sitzen und kramt aus immer neuen Ecken die Autogramme hervor. Zu jeder Karte, zu jeder Signatur kann Klaus Hilber etwas erzählen. Zum Beispiel hat er 1998 einen Brief über die Alpen nach Cesare Maldini geschickt. Mit einem Schreiben in der Landesprache bat er den ehemaligen italienischen Fußballspieler und Trainer um eine Autogrammkarte. Maldini hat sich etwas Zeit gelassen, aber er hat geantwortet. Rund fünf Jahre später trafen die Grüße und die signierte Karte in Herbern ein. „Die Italiener“, sagt Hilber, „schreiben fast immer zurück auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Schwieriger wird es bei den Holländern, dort habe er oft keine Antworten auf seine Bitte bekommen.“

Herberner jagt Autogramme 1/12 Klaus Hilber aus Herbern ist ein leidenschaftlicher Autogammjäger Foto: iss

Als Jugendlicher verschickte er selbst gefertigte Autogrammkarten mit Bildern an die Fußballspieler. Im Kicker wurden in den 1960er Jahren immer die Anschriften für Autogrammwünsche veröffentlicht. Klaus Hilber schrieb einige Kicker-Stars von damals an, unter ihnen Heinz Hornig. „Das Rückporto von 20 Pfennig hatte ich vergessen“, erzählt Hilber. Aber Hornig schicke dem damals Zehnjährigen trotzdem das Autogramm zu. Sein erster Autogrammsatz ist für Hilber auch etwas ganz besonderes. Dieser war vom Meidericher SV (dem heutigen MSV Duisburg) und kostete 13,50 Mark.

Über den Fußball hebt der 65-jährige fast alles auf, auch Bücher und Sammelalben. Er hat ein Exemplar von der Bundesliga-Saison 1966/67. Die Autogrammkarten hat er zum Teil auf Seiten geklebt und in Ordnern fest binden lassen, um den Überblick zu behalten. In Sachen Fußball ist Hilber ein wandelndes Wikipedia, alle Tore, Statistiken und sonstige Informationen sind sofort abrufbereit. Was ihm noch fehlt? Da muss der Herberner nicht lange überlegen. „Ich hätte gerne Autogrammkarten von Pele und Maradona. Aber da ist so gut wie gar nicht dranzukommen.“ Im Internet wird viel angeboten, aber darunter sind auch viele Fälschungen. „Entweder original oder ich verzichte eben“. Da bleibt er seiner Linie treu.