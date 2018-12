Als Agathe Piepenkötter steht Brigitte Feldmann in diesem Jahr bei der Laienspielschar erstmals auf den Bühnenbrettern in der Aula der Profilschule. Die Herbernerin feiert am Samstag (29. Dezember) ihr Debüt beim plattdeutschen Theaterstück „Kurklinik Rosenau“. Am Wochenende hob sich der Vorhang für die große Generalprobe.

Feldmann steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben. „Ja, das ist schon etwas anderes, als wenn man im Publikum sitzt.“ Mit einem langen Faltenrock, einer hochgeschlossenen Bluse und zugeknöpften Jacke steht sie vor dem Spiegel. Maskenbildnerin Adriane Feldkämper legt noch etwas Puder nach. Die dicke Hornbrille wird aufgesetzt und aus Brigitte Feldmann ist Agathe Piepenkötter geworden.

Dass Feldmann in diesem Jahr ihr Debüt bei der Herberner Laienspielschar feiert, hätte sie vor einem Jahr auch nicht gedacht. „Ich bin schon öfter angesprochen worden, dieses Mal hab ich dann zugesagt.“ Das auswendig lernen, war schon eine Herausforderung, wie Feldmann zugibt. Ein großer Vorteil ist, dass sie Platt sprechen und verstehen kann. Ein großes Lob und Dankeschön gibt die Herbernerin an das Team weiter, in dem sie sich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt hat.

Langsam wird es ernst. „Brigitte mach´ dich langsam bereit, du bist gleich dran“, ruft die Regie-Leiterin Walburga Sennekamp, der Debütantin zu. Dann geht es auf die Bühnenbretter. Als Übermutti begleitet sie gemeinsam mit ihrem Mann Friedrich (Uwe Kastien) ihren Sohn Karl-Wilhelm (Nils Daldrup) in die Kurklinik Rosenau. Schon nach fünf Minuten Spielzeit hat Brigitte das Proben-Publikum für sich gewonnen, das wird beim ersten Applaus schon sehr deutlich.

Für das plattdeutsche Theaterstück gibt es noch Rest-Karten für folgende Aufführungen: 29. und 30. Dezember, jeweils um 17 Uhr, 4. und 11. Januar 2019 jeweils um 19 Uhr sowie 12. Januar 2019 um 17 Uhr. Für Bestellungen und weitere Informationen stehen Paul und Josefa Ophaus unter ✆ 0 25 99/6 44 zur Verfügung. Restkarten sind dann an der Abendkasse erhältlich.