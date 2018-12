Besondere Atmosphäre gefällt

ASCHEBERG -

Schon von weitem waren die Klänge zu hören, die die Blaskapelle Ascheberg am Samstag ihren Instrumenten entlockte. Und dabei begeisterten die Musiker ganze Generationen mit einem vielfältigen Angebot, das sowohl nationale als auch internationale weihnachtliche Stücke beinhaltete. Jung und Alt hatten sich auf dem Platz am Feuerwehrgerätehaus versammelt, wo sich am 22. Dezember zum vorletzten Mal ein Kläppchen des lebendigen Adventskalenders öffnete. „Das ist so schön hier“, freute sich Mechthild Rüschenschmidt, die mit ihren Kindern und Enkelkindern gekommen war. Tatsächlich habe sie es in diesem Jahr nur dieses eine Mal zum lebendigen Adventskalender geschafft. „Mit Ausnahme von unserer eigenen Veranstaltung der Eine Welt Gruppe“, gab die Aschebergerin zu.