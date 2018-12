Die 1950er und 1960er Jahre sind für Philipp und Elfriede Schäper jeden Tag präsent. Das Ehepaar aus Herbern sammelt nahezu alles, was aus dieser Zeit stammt. Plattenspieler, alte Zeitschriften, Kleidungsstücke, Cortendorf-Köpfe bis hin zu Oldtimern – es gibt nichts, was das Ehepaar aus Herbern nicht in seinem Fundus aufbewahrt.

„Zur Zeit der Rockabilly gehören auf jeden Fall drei Elemente: Musik, Mode und Oldtimer. Für die einen ist eben die Mode wichtiger, der Rest läuft mit, beim nächsten ist das Wichtigste die Musik und beim Dritten die Autos“, erzählt Philipp Schäper. Für das Ehepaar sind die 1950er Jahre eine Lebenseinstellung. Die erste Liebe neben seiner Frau hat der 70-Jährige auch nicht vergessen, wie er betont. Ein weißer DKW-Roadster war sein erstes Auto, an das er sein Herz verschenkt hat. Vor vier Jahren gönnte er sich noch einmal das Modell in gleicher Ausführung wie vor 50 Jahren. Dieses ziert jetzt seine Garage und lässt ihn in Erinnerungen schwelgen.

Auch eine Isetta ist mit von der Partie. Der Einzylinder-Viertakter mit zwölf PS und 250 Kubik stammt aus einem BMW-Motorrad und tuckert im Heck. „Die Isetta ist technisches Kulturgut, und ich möchte mit meinen Fahrzeugen die Zeitgeschichte festhalten“, verrät Philipp Schäper. Die sogenannte Knutschkugel findet sich bei den Schäpers überall wieder. Ob als Wandbild, Auto-Modell oder gar als Oldtimer.

In der Szene sind die beiden Herberner auf jeden Fall bekannt. Jedes Wochenende gehen sie europaweit auf Oldtimer-Teilemärkte, denn seine Sammelleidenschaft hat der Herberner zu seinem Beruf gemacht. Ein Internet-Handel mit Ersatzteilen für Isettas macht ihm das Rentnerleben einfach.

Elfriede Schäper teilt die Leidenschaft ihres Mannes und unterstützt, wo sie kann. „Es macht Spaß, und man findet auch immer wieder was“, sagt die Herbernerin. Die Musik von Roy Orbison, den Beatles, Elvis Presley – bis heute verehrte Ausnahmeerscheinungen, die eine Musik populär machten, die bis heute Bestand hat. Ab und zu hört sich das Ehepaar nach getaner Arbeit bei einer Flasche Wein die alten Scheiben an. Natürlich retrogerecht auf dem Plattenspieler.