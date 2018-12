„Der Lebendige Adventskalender hat in dieser Auflage all unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Reinhard Hartwig vom Perukreis. Alle Veranstaltungen, die in unterschiedlichster Weise kreativ von den Familien, Vereinen, Kindergärten, Chören und Instrumentalgruppen gestaltet worden waren, stießen täglich auf großes Interesse. Zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr sorgten die Gastgeber in den vergangenen vier Wochen für kleine Überraschungen. Das reichte vom Akkordeonspiel bis zu Trompetenklängen. Weihnachtsgedichte und -geschichten wurden vorgetragen und es wurde fleißig gesungen. Dabei war es auch egal, ob das Wetter mitspielte oder nicht, die Leute kamen und spannten eben die Regenschirme auf. Dieses war auch bei Jutta Richter der Fall. Bevor an Heiligabend der lebendige Adventskalender mit dem Familiengottesdienst endete, öffnete sich am Sonntag das 23. Fenster bei der Kinderbuchautorin an der Altenhammstraße.

Mit Akkordeon-Begleitung wurden Lieder gesungen und Gedichte vorgetragen. Dabei folgte eine Zugabe der nächsten. „Schade, dass der Lebendige Adventskalender heute zu Ende geht. Ich werde die Zusammenkünfte am Abend vermissen“, sagte eine Besucherin.

Nicht zu vergessen sind die 2100 Euro, die an den Abenden gesammelt wurden. Sie wurden Bischof Kühnel ohne Abzüge übergeben und sind bestimmt für die Unterstützung für das Behindertenheim für Kinder und Jugendliche mit Handicaps, deren Eltern nicht mehr leben oder nicht für sie sorgen können.