Krippenstall feiert Jubiläum

Die Krippe in St. Lambertus sieht aus wie in jedem Jahr. Die Kirchenbesucher in St. Lambertus kennen den markanten Stall mit seinem angedeuteten Fachwerk. Tatsächlich müssen die Betrachter des weihnachtlichen Geschehens, das hier dargestellt wird, schon älter sein, wenn sie wissen, dass es ein Weihnachten gab, in dem der Satz „sieht aus wie jedes Jahr“, nicht stimmte. Im Jahr 1968, also genau vor 50 Jahren wurde der Stall ein erstes Mal aufgebaut.

Pfarrer Horstmann hatte 1967 die Idee, eine größere Krippe zu bauen und er bat Helmut Walzel um Hilfe. Einerseits war Walzel gelernter Tischler, andererseits kommt der gebürtige Schlesier aus Glatz, wo besonderer Wert auf schöne Krippen gelegt wird. Also machte er sich mit Sperr- und anderem Holz ans Werk, um den Stall zu bauen. Er passte ihn mit dem Fachwerk an die hiesige Bauweise an. Als die Krippe 1968 mit dem neuen Stall aufgebaut wurde, bekam sie ehrwürdige Gesellschaft. Ein rund 300 Jahre altes Holzkreuz wurde an der Kopfwand des Seitenschiffes platziert. Zuvor hatte es bis 1958 als Wegekreuz in der Nähe des Hofes Dabbelt gestanden.

Intensiv mit der Krippe hat sich Ortschronist Reinhard Schütte befasst. In einem seiner „Aufsätze“ schrieb der hauptberufliche Lehrer: „Anton Rüller, der in Ascheberg gebürtige und in Münster zu hohem Ansehen gelangte Bildhauer, schuf um 1900 die Heilige Familie, die Hauptgruppe jeder Krippe, die Hirten und die Heiligen Drei Könige. Es sind zwar keine schriftlichen Unterlagen bekannt, die das belegen, aber früher erwähnten die alten Leute das häufig mit einem Anflug von Stolz, dass ein Junge aus ihrer Gemeinde so eine Kunst hervorgebracht hatte. Auch Julia Merten, die vor vielen Jahren im hohen Alter verstorbene in Ascheberg geborene Lehrerin, die Anton Rüller gekannt hat, betonte es immer mit Nachdruck. Das Kamel stammt aber aus einer anderen Werkstatt. Der Bildhauer Herbert Vogeley im Heilbad Heiligenstadt hat es 1991 durch Vermittlung der Familie Hembrock geschaffen, allerdings nur als Rohling, das heißt ohne farbliche Fassung. Bemalt wurde es von dem Malermeister Albert Mangels. Auch die anderen Tiere, also Ochs, Esel und Schafe, sind noch nicht alt. Sie sind Arbeiten der Bildhauerin Gertrud Büscher-Eilert aus Horstmar aus dem Jahre 1986 und wurden von einer privaten Gruppe in Ascheberg gestiftet. Die älteren Schafe, deren Bildner nicht bekannt ist, schieden damals aus, weil sie als nicht zu den alten Figuren passend empfunden wurden. Die kleine Hirtenfamilie die im Jahre 1994 neu zur Krippe gekommen ist, wurde von dem Hobby-Bildschnitzer Hans Hettenberger aus Bottrop geschaffen. Sie ist die jüngste Gruppe der Krippe, während die Heiligen Drei Könige zu den ältesten Figuren gehören.