50 Jahre sind Berthold Burbank und Günther Kortsteger bei der Zimmerei Kühnhenrich beschäftigt. Burbank startete 1988 als Auszubildender und lernte den Zuschnitt eines Dachstuhls noch von Hand, also von der Pike auf. Als Geselle war er gleichermaßen in der Werkstatt, auf Montage als auch beim Restaurieren von Fachwerk im Einsatz. Die 1995 angeschaffte computergesteuerte Zuschneidemaschine traf auf sein großes Technikinteresse, so dass Burbank seit 2000 vorwiegend die Abbundmaschine bedient und mehrere technische Entwicklungen erlebt hat. Norbert und Peter Kühnhenrich sind froh, so viel handwerkliches Geschick und technisches Wissen im Betrieb zu haben.

Günther Kortsteger ist vor 20 Jahren als Geselle gekommen und vorwiegend bei Montagearbeiten im Einsatz.