Mehrere Verletzte bei Unfall

Zu einem schweren Unfall auf die A 1 rückte am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg mit ihren drei Löschzügen aus. „Wir waren mit rund 30 Kameraden im Einsatz“, berichtete Wehrzugführer Rainer Koch auf WN-Anfrage.

Nach dem Eintreffen unterstützten die Feuerwehrleute die Rettungskräfte dabei, sieben gemeldete verletzte zu versorgen. „Es kam nichts durch“, verwies Koch darauf, dass es schwer gewesen sei, die Unfallstelle zu erreichen. Sie lag direkt an der Brücke der Frieport in Davensberg, wo Schaulustige auch ihr Smartphone zückten. Bei zwei Personen, so Koch, sei mehr Hilfe nötig gewesen, um sie schonend aus den Unfallautos zu befreien: „Wir haben zwar kein schweres Gerät benötigt, aber es mussten einige Leute anfassen, bis sie aus den Autos heraus waren.“ Dazu sorgte die Wehr für den Brandschutz und klemmte die Batterien ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein Autofahrer auf dem Weg Richtung Norden um 15.10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug-Gespann. Der Mann hatte auf seinem Anhänger einen Wohnwagen geladen und geriet ins Schlingern. Im weiteren Verlauf kippte der beladene Anhänger samt Wohnwagen um. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle.

Unfall auf der A1 bei Davensberg 1/9 Drei Fahrzeuge waren an einem schweren Unfall auf der A 1 bei Davensberg beteiligt. Foto: Heitbaum

Vier Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Der Verkehr staute schnell auf eine Länge von mehreren Kilometern. Ortskundige verlassen die Autobahn in Ascheberg, um über Nebenwege zur Auffahrt Hiltrup zu fahren. Die Sperrung der Autobahn dauert voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden an.