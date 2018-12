Windriesen warten im Wasser

Wer glaubt, die 48 Windriesen in der offenen Nordsee produzieren unbeaufsichtigt Strom für 320 000 Haushalte, der irrt. 60 Kilometer vom Festland entfernt ist 49 Mal neueste Technik zu finden, zu 48 Turbinen gesellt sich eine zentrale Umspannplattform. Alles will, wie ein anderes Kraftwerk auch, kontrolliert, inspiziert, gewartet und bei Bedarf repariert werden. Zum 50-köpfigen Team auf Helgoland gehört seit dem 1. April auch der junge Herberner. Nach dem Besuch der Ascheberger Realschule hat er sich am Gersteinwerk in Stockum ausbilden lassen. Und sich dann auf eine Arbeit eingelassen, die zuerst ein bisschen nach Abenteuer klingt. „Ich habe vorher im Training Respekt vor der Höhe gehabt. Mich kopfüber abseilen zu lassen, war die größte Herausforderung“, berichtet Eling. Die Arbeit selbst ist hingegen alles andere als ein Abenteuer, es sind präzise geplante Einsätze.

Auf Helgoland sind die Servicestation und die Wohnunterkunft zu finden. Foto: innogy SE

Im Sommer ist die Nacht um kurz nach fünf Uhr zu Ende. Der Arbeitstag wird in der Servicestation genauestens geplant. Bevor es mit dem Schiff in Richtung Windpark geht, muss die Tasche mit dem Werkzeug gewissenhaft gepackt werden. Schließlich benötigt das Schiff vom Helgoländer Hafen bis zum Arbeitsort rund anderthalb Stunden. Ist dann ein Einsatz oben an einer Windturbine geplant, dauert es weitere Zeit, bis der Auftrag zu erledigen ist. Wer dann beispielsweise einen Schraubenzieher vergessen hat, kann ihn nicht einfach mal eben holen. Helgoland ist weit weg.

Sicherheit hat oberste Priorität

Eling hebt im Gespräch einen weiteren Aspekt hervor, der auf hoher See wichtig ist: „Wir müssen viele Sicherheitsbestimmungen beachten. Die persönliche Schutzausrüstung ist ganz wichtig.“ Wer über den Wellen im Wind arbeitet, ärgert sich nicht über Vorschriften. Er beachtet sie, um heil nach Hause zu kommen. Und er weiß die Fähigkeiten der nautischen Kollegen zu schätzen, die auch bei stärkeren Wellen an den Fundamenten anlegen. Sie sind der Ausgangspunkt für einen Einsatz. Zwei, drei Teams werden so zur Arbeit gebracht. Lässt die Nordsee es nicht zu, wird in Büro, Werkstatt oder Lagerhalle auf dem kleinen Eiland gearbeitet. In der Servicestation ist auch der Kontrollraum fürs Steuern des Windparks zu finden. Von hier aus wird der Windpark im Blick sowie der Kontakt zu den Kollegen in Hamburg und auf hoher See gehalten.

Die Aufgaben im Windradareal selbst sind ganz unterschiedlich. Mal müssen die Techniker selbst aktiv werden, dann begleiten sie Fachleute zu den 160 Meter hohen Windturbinen und unterstützen sie bei ihrer Arbeit. Das kann beispielsweise ein Kontrolleur sein, der die Aufzüge in den Windriesen prüft.

Der Windpark Nordsee Ost Foto: innogy SE

Langeweile hat der Herberner auf Helgoland noch nicht verspürt. Im Gegenteil. Die Arbeitstage im Sommer waren lang. Schließlich dauert es nach dem Erledigen der Aufträge wieder anderthalb Stunden bis die Servicestation erreicht ist. Die Freizeit ist also knapp bemessen. Um die Insel zu joggen oder zum Strand zu gehen, gehören zur angenehmen Seite der ungewöhnlichen Arbeit.

Nordsee Windpark Ost Die Nordsee ist auf der Fläche des 24 Quadratmeter großen Windparks zwischen 22 und 26 Meter tief. Die 28 Turbinen sind 2015 in Betrieb genommen worden. Sie überragen den Meeresspiegel um 160 Meter. Eine Gondel hat etwa die Größe eines Eigenheimes. Sie wiegt 350 Tonnen. Die Rotorblätter sind 60 Meter lang und wiegen 23 Tonnen. 60 Kilometer Kabel sind innerhalb des Windparks verlegt. Diese laufen im parkinternen Umspannwerk zusammen. Von dort aus gibt es eine Verbindung zur Konverterplattform des Netzbetreibers Tennet und von dort aus wird der Strom an Land gebracht. Der Park hat eine installierte Leistung von 295 Megawatt. ...

Untergebracht sind die Techniker in einem neuen Gebäudekomplex mit Einzelzimmern,

Gero Eling auf Helgoland Foto: privat

Gemeinschaftsräumen, in denen zusammen gekocht werden kann. Wenige Gehminuten vom Hafen entfernt ist das Kofferschleppen beim Kommen und Gehen kein Thema. Das Team ist vergleichsweise jung und reist vorwiegend aus Niedersachsen an. Für Einen heißt es aber alle 14 Tage Herbern - Helgoland.