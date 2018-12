In der ersten Woche im neuen Jahr sind die Sternsinger in den drei Gemeinden unterwegs. Mädchen und Jungen kommen als „Heilige Drei Könige“ gekleidet zu den Menschen. Die kommende Aktion steht unter dem Leitwort: „Wir gehören zusammen!“

Bei ihren Besuchen bitten die Sternsinger um Unterstützung für rund 3000 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa. Die Sternsinger wünschen Gottes Segen zum neuen Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch – auf Wunsch – den Segensspruch an die Tür: 20*C+M+B*19 (Christus Masionem Benedicat – Christus segne diese Haus). Jede Sternsingergruppe hat einen Ausweis dabei, der sie zum Sammeln berechtigt, teilt die Pfarrei mit.

St. Lambertus, Ascheberg: Der Aussendungsgottesdienst findet am 3. Januar 2019 (Donnerstag) um 14.30 Uhr in der St. Lambertus-Kirche statt. Am 6. Januar 2019 (Sonntag) wird um 10 Uhr die Rückkehr der Sternsinger gefeiert.

St. Anna, Davensberg: Die Sternsinger treffen sich am 5. Januar 2019 (Samstag) zum Ankleiden bereits um 9 Uhr im Pfarrheim. Um 17 Uhr werden die Sternsinger im Gottesdienst in der Kirche zurückerwartet.

St. Benedikt, Herbern: Der Aussendungsgottesdienst findet am 3. Januar 2019 (Donnerstag) um 18.30 Uhr in der St. Benedikt-Kirche statt. Am 6. Januar 2019 (Sonntag) feiert die Gemeinde um 10.30 Uhr die Rückkehr der Sternsinger.