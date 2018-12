Ein Silvesterabend ohne Öl

„Einsatz rund um die Uhr — egal ob Sonn- oder Werktag — für die Beschäftigten in Straßenmeistereien, Bauhöfen, Installationsbetrieben, Kfz-Werkstätten und Polizeistationen bedeutete die „Schnee-Katastrophe“ Hochkonjunktur, die nicht willkommen war. Vereiste und verschneite Fahrbahnen ließen auch im Raum Lüdinghausen zeitweise den Verkehr zusammenbrechen. Überraschte Öl-Heizer standen Silvester vor leeren Tanks. 600 Tonnen Streusalz wurden bis jetzt von den Fahrzeugen der Straßenmeisterei Lüdinghausen auf den Fahrbahnen und Radwegen im Bezirk verstreut. Autowerkstätten konnten Dutzende von leeren Batterien verzeichnen. Bilanz: Mit so einem Schnee- und Kälteeinbruch hatte niemand gerechnet.“ So bilanzierten die „Westfälischen Nachrichten“ am 5. Januar 1979 den Jahrhundert-Schneefall der Vortage.

Weiter heißt es: „Das Salz musste gemischt werden, da das normale Kochsalz (Natriumchlorid) nur bis minus sechs Grad Celsius wirksam ist. Kalziumchlorid, das noch bei stärkeren Kältegraden seinen Dienst tut, wurde deshalb beigemengt.“ Aus Ascheberg heißt es: Als ‚überholungsbedürftig‘ sieht Sachbearbeiter Gloger vom Ascheberger Bauamt die Organisation innerhalb des Ortes an. ‚Die Männer des Bauhofes haben an allen Tagen durchgehend gearbeitet‘, erläutert er. Die Straßen im Ort seien jetzt wieder frei und in den Bauerschaften werde weitgehend im Moment aller Schnee beseitigt. Die Kapazität für Schnee- und Eiszeiten sei aber voll ausgelastet: ‚Wir müssen im nächsten Jahr organisatorisch noch etwas tun.‘ Schwierigkeiten gebe es jedenfalls nicht.“

Aschebergs Südwesten. Foto: WN-Archiv

Bei ihren Recherchen für den WN-Bericht stieß die damalige Redakteurin Christiane Niemann auch auf diesen Umstand: „Plötzlich leere Öltanks musste die Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft in Ascheberg füllen. ‚Unter diesen Temperaturumständen ist das sehr schwierig, da das Öl Paraffin ausscheidet‘. Traurig für einen Ascheberger, der am Silvesterabend ohne Öl in seiner ungeheizten Wohnung saß.“