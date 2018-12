Bei einer Wanderung rund um die ehemaligen Waldarbeiterkolonien Neuhaus, Wilhelmsruh und St. Meinolf am Möhnesee verbrachten die Wanderfreunde 05 unter Führung von Rolf Klemann einen ereignisreichen Tag. Regenschirme, -capes und -hosen bestimmten das Bild der 30 Wanderfreunde, die sich vom angekündigten Regenwetter nicht abhalten ließen und sich auf den 16 Kilometer langen Rundweg machten. Und groß war die Freude als bei einer Pause in einer Waldhütte wie auf Kommando der Regen eine Pause machte. Im weiteren Verlauf der Wanderung bahnten sich ein paar Sonnenstrahlen ihren Weg. Das adventlich geschmückte Torhaus lud nach der Wanderung zu Kaffee und Kuchen ein. Am 16. Februar 2019 findet eine Halbtageswanderung (zwei Stunden) mit anschließendem Grünkohlessen statt.