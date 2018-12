Davensberg -

„Mir geht es soweit gut, nur mit der Sehfähigkeit geht es weiter runter.“ So beantwortet Pater Dr. Alfred Völler die oft gestellte Frage, wie es ihm in Münster geht. Im Juli hat der Geistliche sich aus Davensberg verabschiedet. Seither lebt er mit fünf Mitbrüdern in einem Haus der Hiltruper Missionare in Münster.