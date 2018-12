Über die Klinik auf die Kirmes

Herbern -

Gut, dass Bürgermeister Dr. Bert Risthaus und viele Beobachter sich mit dem „Aus“ für die Herberner Kirmes nicht durchgesetzt haben. Was sollten die Gäste in der „Kurklinik Rosenau“ den lieben langen Reha-Tag unternehmen, wenn es zwischen Fango-Packung, Pilates, Yoga und Krankengymnastik die Ausflüge auf den Rummel nicht gäbe. Sicher, mancher Kurgast wirft einen Schatten auf das moralische Hausgeschehen. Aber das allein macht weder den Schwerenöter noch die Unschuld vom Land glücklich. Zwischendurch ruft die Kirmes, manchmal für frohe Stunden, dann für ein Leben mit dem fahrenden Volk. Die Rezeptur für den spaßigen Alltag in der „Kurklink Rosenau“, so heißt der plattdeutsche Dreiakter von Helmut Schmidt aus dem Plausus-Verlag, sind unterschiedliche Charaktere, die sich zwangsweise an einem Ort treffen. Die Laienspielschar Herbern verabreicht dem Publikum in der Aula der Profilschule seit der Premiere am Samstag keine Pillen, Zäpfchen oder Dragees. Lachen ist ihre Medizin für nieselig trübe Wintertage.