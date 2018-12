Eine sagenhafte Spuk-Geschichte

Wer kleine Kinder im Haushalt hat, weiß das: Gift gehört nicht in alltägliche Flaschen. Ist die Unheil bringende Flüssigkeit erst einmal draußen, hilft auch kein Totenkopf-Aufkleber mehr. So ist es mit der dunkel-grünen Weinflasche im Venner Moorkrug. „Afmurksotoxin“ steht drauf, Gespenstermacher ist drin. Die grün-gelbliche Flüssigkeit lässt sowohl Gastwirtin als auch extrovertierte Dorfschönheit nach dem ungewollten Genuss nicht nur blass werden, sondern auch für die meisten Gäste unsichtbar. So spukt es gewaltig auf der Bühne der Burgturmspielschar in der Turnhalle. „Spökenkieker“ heißt der Dreiakter von Ralph Wallner, der am Samstag seine Premiere feierte.

Die Zuschauer erwartet in dieser Theatersaison kein Pointen-Potpourri. Der Gespenster-Spuk startet im ersten Akt eher britisch mit schwarzem Humor und teilweise makaberem Anstrich. Den Spannungsbogen halten die beiden Gespenster hoch. Mal, weil sie von den Gasthaus-Gästen zu sehen sind, dann weil sie ihren Schabernack unsichtbar treiben. Gruselig wird‘s, wenn Bierkrüge sich scheinbar magisch bewegen und Stühle fortgerissen werden. Klassisch ist in diesem Stück nur die junge Liebe, die nach dem Entflammen einen herben Dämpfer wegstecken muss, bevor dann Amor – oder wie der Liebesgott im Moor auch immer heißen mag – sein Werk vollenden darf. Auf jeden Fall werden die überirdischen Mächte und das moortypische Nebelwetter technisch gekonnt in Szene gesetzt.

„Spökenkieker“ in Davensberg 1/191 Die Burgturmspielschar bringt dieses Jahr den „Spökenkieker“ Foto: Heitbaum

Die Burgturmspielschar bringt das Stück nicht nur stimmig auf die Bühne. Sie lässt das Moor-Geschehen vom detailreichen Bühnenbild bis zur Wischergeste beim Gespensterball erlebbar werden. Spürbar wird, dass die Truppe über die unterschiedlichsten Charaktere verfügt, so dass die Rollen passgenau besetzt werden können. Frank Neve und Antonius Koch sind mit Schüppe und Spitzhacke genauso glaubwürdig wie Karl-Heinz Börtz mit Schuhmacherschürze. Lydia Eickholt gibt das bodenständige Gespenst, Anja Bouma die überdrehte Ausgabe. Lissy Taubitz verwandelt sich in die wunderliche Moorhexe und die jungen Leute in dem Stück sind Niklas Pieper und Merve Beckendorf.

Hinter den Kulissen ► Annegret Börtz, Karl-Heinz Börtz und Angela Patzelt haben die plattdeutsche Version von Wilfried Lösekamp auf die Davert angepasst.► Das Bühnenbauteam bilden Ingo Taubitz, Franz König, Lucas Naber, Dominic Hönes, Dieter Trautmann, Frank Brechmann, Jürgen und Robin Koch, Melina Grube.► Die Technik verantworten Sascha Horstkötter, Felix Patzelt und Lars Bäumker.► Das Team Requisite bilden Angela Patzelt, Lissy Taubitz, Ulrike Freise, Claudia Stege, Anna Grube, Melanie Papenbrock und Manuela Leibold.► Dirk Hömann organisiert mit vielen Helfern das Catering.► Den Karten-Vorverkauf haben Anna-Lena Eickholt, Aileen Kock, Julia Hömann, Saskia Schürmann, Cederic Bouma und Jonas Patzelt organisiert und durchgeführt.► Als Souffleusen stehen Rita Bolle, Ursula Ruholl und Rosi König bereit.► Regie führt wieder Sascha Horstkötter ...

Wie intensiv sich die Spielschar mit der Vorlage auseinandergesetzt hat, wird in vielen liebevoll und gekonnt umgesetzten Details sichtbar – von Gesten im Spiel bis zu Wandflecken, die abgehängte Bilder hinterlassen. Vom Bier, das aus dem Fass sprudelt, bis zur ominösen Flasche, auf der tatsächlich „Afmurksotoxin“ steht. Ganz schön gruselig.