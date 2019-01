Der letzte Einsatz des Jahres führte den Löschzug Ascheberg gegen 22 Uhr zur Rüllerstraße. Dort brannten zwei Mülltonnen, die an einer Hecke standen. Der Hauseigentümer hatte bei Eintreffen der Wehr die Flammen schon mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Feuerwehr, die mit neun Kameraden und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, übernahm Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr unter Atemschutz. Aus Sicht des Rettungsdienstes verlief die Silvesternacht relativ glimpflich: Fünf weniger ernste Einsätze meldet das DRK vom Jahreswechsel in Ascheberg. Die Polizei war dort zwei Mal zur Stelle, teilt die Pressestelle mit. Neben dem Mülltonnenbrand waren es keine nennenswerten Vorkommnisse, so die Leitstelle auf Anfrage.