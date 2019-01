Nach Warnschuss das Leben neu eingerichtet

Herberns ehemaliger Pfarrer, Rudolf Kruse, ist 70 Jahre alt geworden. Vor genau fünf Jahren ist der beliebte Pastor in den Ruhestand gegangen. Seitdem lebt er in seiner Heimatstadt Warendorf und ist dort auch noch seelsorgerisch tätig. WN-Mitarbeiterin Isabel Schütte sprach mit dem Seelsorger, dessen Wirken in Herbern tiefe Spuren hinterlassen hat.

Siebzig Jahre Rudolf Kruse. Wie fühlt sich das an?

Kruse: Bei meinem 65. Geburtstag habe ich mir gesagt: Jetzt gehörst du zwar noch nicht zu den Alten, aber doch zu den Älteren und du darfst ruhig schon mal die Seniorentreffen aufsuchen. Das habe ich auch nach den Seniorenmessen in der ersten Zeit hier in Warendorf getan, und ich fühlte mich in ihren Reihen gut aufgehoben. Mittlerweile gibt es die ausgesprochenen Seniorenmessen nicht mehr, aber die Alltagsgottesdienste sind alle inzwischen „Seniorengottesdienste“. In den großen Kirchen sitzen hier und da verstreut einzelne Männer und Frauen, die meistens noch älter sind als ich. Ich fühle mich deshalb aber nicht jünger, sondern habe mit meinen 70 Jahren die Grenze erreicht, nach der ich mich jetzt selbst zu den „Alten“ zählen darf. Ich habe es immer etwas tragisch gefunden, wenn 80-jährige von den Seniorenstuben sagen: „Da gehöre ich doch noch nicht hin....!“ Mit 70 möchte ich mich ohne Illusionen zum Kreis der Alten beziehungsweise Senioren zählen - aber das Wort „Senioren“ ist ja schon wieder eine Beschönigung.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich und sind sie in Warendorf noch viel seelsorgerisch im Einsatz?

Kruse: Gott sei Dank habe ich bisher immer nur einen Warnschuss bekommen und konnte dank der Rücksichtnahme meiner Umgebung mein Leben entsprechend neu einrichten. So habe ich mein „gottesdienstliches Programm“ erheblich reduziert und fühle mich besser. Auch die Gartenarbeit, die mir viel Spaß machte, ist auf das Notwendigste eingegrenzt worden. Die Hausarbeit kann ich mir so einteilen, wie ich es möchte, so dass ich nicht mehr unter Stress stehe.

Welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft selbst gesteckt? Was möchten Sie noch erreichen?

Kruse: Was die Zukunft angeht, habe ich keine großen Ziele. Das „Leben im Augenblick“ ist mir wichtiger! Aber ich freue mich weiterhin, dass ich mein religiöses, spirituelles Leben vertiefen kann und es hier und da mit anderen teilen kann. Das geht heute manchmal auch über die sozialen Medien. Der Austausch ist mir wichtiger als das Predigen. Das Predigen gehörte ohnehin nie zu meiner Leidenschaft, das können andere besser. Aber das leidenschaftliche Suchen und Fragen nach dem Lebenssinn mit anderen und Andersdenkenden ist das bleibende Lebenselixier. Mit Freunden plane ich meine Urlaubsziele - möglichst ohne Flugreisen! Es gibt in der näheren europäischen und deutschen Umgebung so viel Interessantes zu sehen, bei denen ich voll auf meine Kosten komme. So war ich 2018 in Wittenberg und Quedlinburg oder im schönen Sauerland - wobei aus den ausgedehnten Wanderungen mehr und mehr „Spaziergänge“ von zwei Stunden werden, wobei wir wieder beim Alter sind.