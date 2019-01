Paare trauen sich immer seltener

Die Zahl der Pfarreimitglieder von St. Lambertus Ascheberg hat sich fast nicht verändert. 10 057 Mitglieder weist die Pfarrei-Statistik vom 28. Dezember 2018 aus. Das sind 35 weniger als vor einem Jahr. Im Zehn-Jahres-Vergleich haben die drei Gemeinden 841 Mitglieder verloren. Für St. Lambertus Ascheberg werden 5243 Katholiken ausgewiesen, für St. Benedikt Herbern 3624 und für St. Anna Davensberg 1190. Zehn Jahre vorher waren es noch 5608 in Ascheberg, 4004 in Herbern und 1391 in Davensberg.

83 Kinder wurden im vergangenen Jahr getauft (44 in Ascheberg, 32 in Herbern und sieben in Davensberg). 94 Kinder gingen zur Erstkommunion (54 in Ascheberg, 31 in Herbern und neun in Davensberg). Das Sakrament der Firmung empfingen 90 Jugendliche (49 in Ascheberg, 31 in Herbern und zehn in Davensberg). Im Vergleich zum Jahr 2008 weisen diese Zahlen den demografischen Wandel aus. Damals waren es 119 Firmlinge und 137 Erstkommunionkinder.

Die Kirchenstatistik weist 23 Trauungen aus. Während in St. Anna keine Trauung aufgeführt ist, waren es zwölf in Herbern und elf in Ascheberg, fünf Trauungen wurden auswärts gefeiert. Ehejubiläen werden immer seltener. Drei Diamant-Hochzeiten, sechs Goldhochzeiten und vier Silberhochzeiten sind im Datenblatt der Pfarrei notiert. Vor zehn Jahren waren es mehr als doppelt so viele Eheversprechen, die in der Kirche erneuert wurden.

112 Pfarreimitglieder sind in den vergangenen zwölf Monaten verstorben. (58 in Ascheberg, 40 in Herbern und 14 in Davensberg), 41 Menschen kehrten der Kirche den Rücken. 22 Austritte gab es in St. Lambertus Ascheberg, zehn in St. Benedikt Herbern und neun in St. Anna Davensberg. Vier Menschen ließen sich wieder aufnehmen.

Als Stichprobe sind die Zahlen zum Kirchenbesuch nicht repräsentativ. Im März wurden 853 Besucher der Sonntagsgottesdienste gezählt (399 Ascheberg, 348 Herbern, 106 Davensberg), im November 740 (352 Ascheberg, 263 Herbern, 125 Davensberg). Vor zehn Jahren wiesen die Stichproben 1501 sowie 1278 Kirchenbesucher in den drei Gemeinden aus.