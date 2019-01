„Die Leiterinnen arbeiten gut in den Kitas und sehr gut zusammen. Das ist nicht selbstverständlich und überall so.“ Es ist nicht der Status Quo, den Pfarrer Stefan Schürmeyer für einen Schritt der Pfarrei St. Lambertus ins Feld führt. Vielmehr bewegt sich die Pfarrei auf einem vorgezeichneten Weg des Bistums, wenn sie zum neuen Kindergartenjahr die Stelle einer Verbundleitung ausschreibt. Damit wird insbesondere dem ehrenamtlichen Kirchenvorstand Last von den Schultern genommen. Denn der ist für über 100 Mitarbeiter zuständig. Mit dem Kita-Verbund reduziert sich die Zahl, weil Kompetenzen an die Verbundleitung abgegeben werden.

Seit der Fusion hat sich die Lage für die Gremien geändert. Es sind nicht mehr einer oder zwei katholische Kindergärten, die pro Gemeinde zu verwalten und zu betreuen sind. Mit St. Anna Davensberg, St. Benedikt und St. Hildegardis Herbern sowie St. Lambertus und St. Katharina Ascheberg sind für fünf Einrichtungen die Dinge zu regeln. „Mit fünf Kitas ist auch die Obergrenze für einen Verbund erreicht. Deswegen haben wir uns bei neuen Kindergärten nicht mehr als Träger beworben“, sortiert Schürmeyer die Lage der katholischen Kirche ein.

Das Stellenprofil sieht einen verantwortlichen Leiter für alle fünf Einrichtungen vor. Verwaltungsaufgaben sollen selbstständig erledigt werden. Die Verbundleitung soll in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand und der Zentralrendantur das Personal verantwortlich führen und Dienstbesprechungen leiten. Eine wesentliche Aufgabe wird sein, mit den Teams die Einrichtungen pädagogisch, religionspädagogisch und konzeptionell weiterzuentwickeln. „Der innovative Ansatz soll nicht zu kurz kommen“, sagt Schürmeyer dazu. Fast selbstverständlich ist, dass einen Person gesucht wird, die vertrauensvoll mit Mitarbeiterinnen, Eltern, Therapeuten, dem Seelsorgeteam, dem zuständigen Jugendamt sowie den Fachberatungen zusammenarbeitet. Bewerbungsschluss ist der 17. Januar.