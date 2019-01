Die Jüngsten blickten noch etwas skeptisch, die Älteren eher erwartungsfroh: Mehr als 60 Sternsinger sind gestern bei einem Gottesdienst ausgesendet worden, um Gottes Segen ins Dorf zu tragen. In 17 Gruppen machten sie sich auch auf den Weg, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Leitwort: „Wir gehören zusammen!“ Bei ihren Besuchen bitten unsere Sternsinger um ihre Unterstützung für rund 3000 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Ostereuropa. Die Sternsinger schreiben nach altem Brauch – auf Wunsch – den Segensspruch an die Tür: 20*C+M+B*19 (Christus Masionem Benedicat – Christus segne diese Haus). Jede Sternsingergruppe hat übrigens einen Ausweis dabei, der sie zum Sammeln berechtigt. Insgesamt fanden sich nicht so viele Kinder, dass alle Bezirke besetzt wurden. Am Sonntag kehren die Sternsinger um 10 Uhr in die Kirche zurück. .