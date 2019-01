Die ersten Weihnachtsbäume liegen bereits am Straßenrand und warten darauf, abgeholt zu werden. Das ist allerdings viel zu früh. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die jährliche Tannenbaumaktion in den Ortschaften Ascheberg, Herbern und Davensberg nicht von der Gemeinde durchgeführt wird. Die Organisationen haben aber ihre Daten zur Weitergabe bereitgestellt. In allen drei Orten werden die Weihnachtsbäume am 12. Januar (Samstag) eingesammelt.

Die Katholische Landjugendbewegung Ascheberg startet ab 9 Uhr in der Ortschaft Ascheberg. Es werden in diesem Jahr alle Straßen abgefahren beziehungsweise abgelaufen. Es gibt daher keine Sammelstellen mehr, teilt die Landjugend mit.

Kolpingfamilie, Messdiener und Ferienlager St. Anna werden in der Ortschaft Davensberg ab 10 Uhr unterwegs sein. Die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Herbern, beginnt in der Ortschaft Herbern um 9 Uhr mit der Sammelaktion.