Zwei Methoden bei den Anschriften

„Die Adresse passt in kein Feld rein“, heißt es von Annette Schulze Forsthövel, die an der Forsthövel-Forsthöveler Straße zu Hause ist. Da hat es ein Schulze im Herberner Süden fast schon gut getroffen, denn Schulze Horn ist am Horn-Horneweg zu finden. Und die Aruper Straße gibt es gleich doppelt. Einmal als Arup-Aruper Straße, dann als Bakenfeld-Aruper Straße. Wie ist es zu solchen skurrilen Adressen gekommen?

In Ascheberg ist bei der Abfahrt von Hauptstraßen die Bauerschaft „in der Unterzeile“ vermerkt. Foto: hbm

Auslöser der hitzigen Diskussion zu Beginn der 1990er Jahre ist der nachdrückliche Wunsch der Rettungsdienste. Sie haben insbesondere in den Ascheberger Bauerschaften Mühe, Adressen zügig anzusteuern. Denn seit der Flurbereinigung geht es mit den Hausnummern im Außenbereich kräftig durcheinander. Die eingeführten Wege- und Straßennamen mildern es nicht.

Fast wie in Schilda Die Schilder in den Bauerschaften enthalten seit 25 Jahren diese Informationen:1. die Straßennamen;2. den Bauerschaftsnamen an den Schildern, die von Hauptstraßen abgehen;3. die neuen Hausnummern. An Einfahrten zu weiter rückwärts liegenden Höfe stehen Schilder, die nur die Hausnummer {ohne Straßennamen) enthalten ...

„Unser erster Wunsch war es, die Nummern zu ordnen“, erinnert sich Franz Silkenbömer an die Suche nach einer Lösung. Damit wäre man auf den Status Quo in Herbern gekommen. Dort waren die Hausnummern in den Bauerschaften logisch geregelt. Horn 43 wurde von Horn 42 und Horn 44 eingerahmt. In den Herberner Bauerschaften, so zitierten die WN Landwirte, sei man „up‘n End“, weil man den Verlust der alten Bauerschaftsnamen befürchte.

Zu lange Straßennamen werden schon einmal abgekürzt. Foto: hbm

Nach jahrelanger Diskussion wurde der Knoten schon ein Jahr vor dem Einführen der neuen Adressen durchschlagen. Bei einem Treffen im Feuerwehrgerätehaus Ascheberg wurde eine weitere Konfrontation zwischen Landwirtschaft und Gemeindeverwaltung, Rettungsdiensten und Heimatvereinen vermieden. Dort handelte man einen Kompromiss aus, dass die alten Bauerschaftsnamen als Teil der Adresse erhalten werden sollten.

Eine Straße in zwei Bauerschaften

Den Schlusspunkt setzte am 7. Juli 1993 der Gemeinderat. Er folgte aber nicht dem

Die Aruper Straße I. Foto: hbm

Kompromiss. Vielmehr hatten die Ascheberger Landwirte inzwischen Bedenken wegen des Kompromisses geäußert. Die Straßennamen würden zu lang werden, verwiesen sie beispielsweise auf Osterbauerschaft-Daverthauptweg. Deswegen wurde in Ascheberg eingeführt, die Adressen an den Straßen- und Wegenamen auszurichten und die Bauerschaftsnamen auf den Schildern zu erhalten. In Herbern wurde auch der Bauerschaftsname Teil der Adresse.

Die „Westfälischen Nachrichten“ berichten über die damalige Diskussion, dass einige

Die Aruper Straße II. Foto: hbm

Ratsmitglieder äußerten, es werde mit der doppelten Lösung ein Keil zwischen Ascheberg und Herbern getrieben: „Das ließ die Herberner, die sich angesprochen fühlten, nicht ruhen: Sie schoben den ‚Schwarzen Peter‘ an die ‚Ascheberger Fraktion‘ zurück.“

Nach dem Verteilen der Adressen und dem Aufstellen der Schilder tauchte ein Problem auf. Es gab bei Straßen, die ins Dorf Herbern führten, Probleme mit den Hausnummern. Wie sollten Außenstehende auch zwischen Münsterstraße 30 und Forsthövel-Münsterstraße 30 unterscheiden. „Wir haben bei diesen Straßen in den Bauerschaften dann dreistellige Hausnummern eingeführt“, erklärt Kaufmann die Lösung.