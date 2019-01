103 Angebote in den drei Orten

Das frisch verteilte VHS-Programm bietet mit 103 Kursen in Ascheberg, Herbern und Davensberg im ersten Halbjahr 2019 ein breites Angebot. Sprachbegeisterte finden neben einem Englisch-Konversationskursus auch einen Plattdeutsch-Einsteigerkurs. Einen ersten Eindruck können sich Interessenten bereits vor dem Kursus bei einem kostenlosen Schnuppervortrag des Kursleiters Dr. Klaus-Werner Kahl verschaffen. Hobbykünstler können in verschiedenen Angeboten mit Aquarell-, Pastell-, Öl- und Acrylfarben ihrer Kreativität Ausdruck verleihen, Filzkränze basteln und Kunstwerke aus Beton erstellen. In Nähkursen können Erwachsene und Kinder in textile Eigenproduktion gehen. In unterschiedlichen Sportkursen wie Body Balance, Aqua Fitness, Gymnastikkursen für Frauen und Senioren, Pilates, geselliges Tanzen und vielen weiteren stehen Bewegung, Mobilisation und Förderung der Fitness auf dem Programm. In einem Wochenendkursus „Krav Maga“ werden Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren in Selbstverteidigung geschult. Um Wohlbefinden und Stressprävention geht es in einem informativen Vortrag sowie in Qi Gong- und Yogakursen und einem Entspannungskursus.

Im Ernährungsbereich stehen Kochabende hoch im Kurs, neu dabei in diesem Semester ist Kursleiterin Uzma Masood Butt, die an einem Abend die Kursteilnehmenden in die indisch-pakistanische Kochkunst einführt. In den ernährungswissenschaftlichen Kursen „Schlank und Vital“, nehmen Kursteilnehmende unter Anleitung von Jutta Overbeck ihre Essgewohnheiten genau unter die Lupe. Der interaktive Vortrag „Diabetes und Ernährung“ von Diabetesberaterin Anna Rottmann erhalten Betroffene und Angehörige relevante Informationen und Tipps rund um den Umgang mit Diabetes.

Interessierte können außerdem Tastschreiben am Computer und Grundkenntnisse in MS Office erlernen.

Am 16. März findet die erste Veranstaltung der diesjährigen Kinder-Uni im Ascheberger Bürgerforum statt. Gemeinsam mit Dr. Thomas Bartoschek gehen wissbegierige junge Forscher im Alter zwischen acht und zwölf Jahren der Frage nach, wie die Welt in den Computer kommt.

Die Kurse beginnen ab Ende Januar. Ein Serviceabend mit der Möglichkeit, sich entsprechend der eigenen Sprachkenntnisse in den passenden Sprachkursus einstufen zu lassen, findet am 14. Januar (Montag) zwischen 16.30 und 19.30 Uhr im Bauhaus der Burg Lüdinghausen statt.

Anmeldungen werden ab sofort in den Geschäftsstellen und online angenommen.