Die Sternsinger machten sich in Herbern auf den Weg, um den Segen für jedes Haus zu bringen und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

„Es ist toll, dass ihr euch für Menschen einsetzt, die ihr selber gar nicht kennt“, lobte Pastor Stefan Schürmeyer beim Aussendungsgottesdienst in der St. Benedikt Kirche. Denn genau mit diesem Ziel haben sich die Sternsinger auf den Weg gemacht. Insgesamt 40 Mädchen und Jungen, gekleidet in festlichen Gewändern und mit einer Krone auf dem Kopf, sind seit Freitagmorgen auf dem Weg, um als Kinder für andere Kinder zu singen und Spenden zu sammeln.

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ lautet das Leitwort der Aktion des Dreikönigssingen. Im Aussendungsgottesdienst stimmte Schürmeyer die Sternsinger noch einmal auf ihre wichtige Aufgabe ein. „Ihr macht euch auf den Weg, um Gottes Segen in jedes Haus zu tragen.“ Der Abschlussgottesdienst der Sternsinger findet am morgigen Sonntag (6. Januar) um 10.30 Uhr in der St. Benedikt Kirche statt.