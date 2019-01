Eine deutsch-österreichische Freundschaft bescherte Ascheberg einen echten Hörgenuss: Die K&K-Philharmoniker legten auf ihrer Europa-Tournee einen Zwischenstopp in der Gemeinde ein. Normalerweise gastiert das renommierte Orchester in großen Konzertsälen. Doch am Samstag machten die Musiker eine Ausnahme – zugunsten eines guten Zwecks und aufgrund einer langjährigen Verbindung: Die Familien von Sascha Klaverkamp, Vorstandsmitglied bei der Kolpingsfamilie Ascheberg, und die des Dirigenten Maximilian Kendlinger sind schon seit vielen Jahren befreundet.

Gemeinsam kam man auf die Idee, auch Ascheberg in den Genuss von Walzerklängen kommen zu lassen. Und so organisierte die Kolpingsfamilie einen Probentag für die Philharmoniker mit einer anschließenden öffentlichen Generalprobe.

„Die meisten Platzreservierungen haben wir von Frauen. Wir hoffen, die Männer, die heute hier sind, sind freiwillig mitgekommen“, lacht Sascha Klaverkamp. Vielleicht hatten die Herren die Befürchtung, das Tanzbein schwingen zu müssen. Denn bei den lebhaften Dreivierteltakt-Melodien dürfte es so manchen Besucher in den Füßen gejuckt haben. Neben bekannten Walzerklängen von Josef Strauß und dessen gleichnamigem Sohn gab es auch Operetten-Klänge von Franz von Suppé, Polkas oder den beliebten Radetzky-Marsch zu hören. Dabei überzeugte das 35-köpfige Orchester mit sichtlicher Spielfreude, Schwung und Leichtigkeit.

Die Profimusiker spielten für guten Zweck in Ascheberg. Foto: Nicole Klein-Weiland

Das Publikum in der Aula zeigte sich nach dem gut einstündigen Programm begeistert und bedachte die Musiker mit lang anhaltendem, stehendem Applaus und forderte Zugaben, die es mit dem beliebten Walzer „An der schönen blauen Donau“ auch bekam.

„Es ist toll, was wir auf die Beine stellten können, wenn das ganze Dorf mithilft“, freute sich Sascha Klaverkamp nach dem Konzert. So hatte die Gemeinde den Probenraum für das Orchester zur Verfügung gestellt, Familie Frenking und die Bäckerei Lüningmeyer kümmerten sich um die kulinarische Versorgung der Profi-Musiker, die bei dem exklusiven Gastspiel komplett auf ihre Gage verzichteten. Sämtliche Einnahmen aus dieser öffentlichen Generalprobe der K&K-Philharmoniker kommen Ascheberger Kindergärten zugute.

Das gute Gelingen dieses Abends freut Klaverkamp besonders. Er bedankte sich im Namen der Kolpingsfamilie bei allen Mitwirkenden und betonte: „Wir lieben unser Dorf. Und heute Abend lieben wir es noch viel mehr.“