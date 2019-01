28 Clubs sind bei Dorfmeisterschaft schon am Start

Im vorigen Jahr jubelte der Kegelklub „Özzelbrözzel“ und wurde als neuer Kegeldorfmeister gefeiert. Der Sieg hat den Pokal eingebracht, aber auch eine Aufgabe. Denn, so besagen es die Statuten, der Kegeldorfmeister richtet die nächste Meisterschaft aus. Unterstützt von den Clubs „Freche Früchtchen“ und „die Spätsünder“ sind die Kegelbrüder dieser Aufgabe gerne nachgekommen. „Die Bolzendreher haben super Vorarbeit geleistet, soviel Arbeit ist die Ausrichtung somit nicht. Also, scheut euch nicht, neuer Dorfmeister zu werden“, ermunterte Nobbi Rüschenschmidt am Samstag in der Gaststätte Frenking alle Kegler.

Dort trafen Vertreter von 28 Kegelclubs zusammen, um sich für die Dorfmeisterschaft anzumelden. Rüschenschmidt schlüpfte in die Rolle des Moderators und wartete zunächst einmal mit einer Änderung der Kegelstatuten auf. Unter Punkt drei der Kegelordnung hieß es bislang, dass jede Mannschaft aus acht Keglern bestehen darf, wovon die besten sechs Kegler in die Wertung kommen. Nach einheitlicher Abstimmung hat sich besagter Punkt nun ein wenig geändert. Nach wie vor besteht eine Mannschaft aus maximal acht Keglern, allerdings werden nun jedoch die fünf besten Kegler für das Ergebnis gewertet. „Durch diese Änderung haben jetzt auch wieder mehr Clubs, die keine sechs aktiven Kegler in ihren Reihen haben, die Möglichkeit an der Dorfmeisterschaft teilzunehmen“, machte Rüschenschmidt deutlich.

Am Samstag haben sich bereits 22 Herrenclubs und sechs Damenclubs angemeldet. Wer dies am Samstag nicht geschafft hat, der darf sich noch bis 17. Januar (Donnerstag) bei Rüschenschmidt, unter ✆ 0 17 2/ 569 35 11 oder via Email an norbert.rueschenschmidt @gmx.de anmelden.

Mitmachen dürfen übrigens alle Ascheberger Kegelclubs, „auch wenn sie nicht mehr in Ascheberg kegeln, sondern auf Bahnen nach Davensberg oder Herbern ausgewichen sind“, machte Rüschenschmidt deutlich. Dass die Meisterschaften unter einem guten Stern stehen, dafür sorgten übrigens die Sternsinger mit einem segensbringenden Besuch. Bei der Siegerehrung, die am 23. März um 19.30 Uhr im Rahmen der Kolping Aprés-Ski Party bei der Familie Frenking steigt, dürfen sich die Clubs überdies über einen schönen Preis freuen, der unter den Mannschaften ausgelost wird und vom Reisebüro Top Travel gesponsert wird.