Um den Segen zu den Häusern zu bringen und unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ zu singen und zu sammeln, schwärmten am Samstag 40 Davensberger Sternsinger aus. Die Aktion unterstützt die Inklusion von behinderten Kindern und nennt dabei beispielhaft Aktionen in Südamerika.

In der Vorbereitung auf die Sternsingeraktion wurde auch ein Film zu dem Thema mit den Kindern und Jugendlichen angeschaut. Zuvor hatte Pfarrer Stefan Schürmeyer die zwölf Dreikönigsscharen und deren Kreide in der St.-Anna-Kirche gesegnet. Als Stärkung gab es mittags im Pfarrheim Hotdogs. Vorbereitet wurde die Aktion mit vielen weiteren Helfern von Franz Grauthoff und Manuela Friese.