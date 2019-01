Abschied und Willkommen lagen beim Neujahrsempfang der Pfarrei St. Lambertus eng zusammen. Als die Mitglieder der drei Gemeinden St. Lambertus, St. Anna und St. Benedikt am Sonntagabend während einer Vesper das neue Jahr begrüßten, wurde jemand mit einer Urkunde aus Rom verabschiedet: Benno Leidiger hat 50 Jahren die Finanzen von St. Lambertus verwaltet.

Ist das bereits außergewöhnlich genug, dauert das Engagement des 79-Jährigen in und für die Kirche schon länger. Begonnen hat Leidiger als Messdiener. Und trotz des päpstlichen Abschiedssegens, den Pfarrer Stefan Schürmeyer und Norbert Kühnhenrich vom Kirchenvorstand überreichten, geht er nicht so ganz. Leidiger wird weiterhin die Orgel in St. Lambertus spielen.

Edeltraud und Benno Leidiger. Foto: Kuhlmann

Zum gemütlichen Teil des Neujahrsempfangs begrüßte Elke Niesmann für den Pfarreirat die Menschen aus den drei Gemeinden im Pfarrheim St. Lambertus. Dort kamen auch Franziska Beerens, Lara Brügger, Hanna Rieskamp und Milean Sroka als Sternsinger vorbei. Und die Katharinen-Pyramiden mit Votivgaben waren aufgebaut. Sie entspringen der Zeit der Katharinen-Verehrung. Der Weg nach Ascheberg führt über eine Dortmunder Katharinenkloster, in dessen Wirkungskreis ein späterer münsterischer Domherr aufwuchs. Er spendete zum bestandenen Examina. Adressat Dompropst Herman war berechtigt, die Pfarrstelle in Ascheberg zu besetzen und andere Angelegenheiten zu regeln, darunter auch die Verehrung der Heiligen Katharina einzuführen. Beim damals längst christianisierten, ursprünglich heidinischen Schnadgang wurde offensichtlich mit der Nothelferin eine andere Leitfigur gewählt. Zu dieser Wallfahrt kamen auch Menschen außerhalb der Gemeinde. Als Danksagung für die erbetene Hilfe erfolgten nicht nur Sachspenden, sondern auch die sogenannten Votivgaben. Sie wurden alljährlich während der „Katharinenkirmes“ auf die Holz-Pyramiden befestigt und den Wallfahrern zur frommen Ansicht ausgestellt. Es gibt acht Katharinen-Pyramiden mit insgesamt 700 Votivgaben.