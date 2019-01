Blaurocke stellen sich den wachsenden Aufgaben

2018 ging der „Piepser“ der Davensberger Feuerwehr so oft wie in keinem Jahr zuvor: 43 Alarmierungen erfasst die Statistik. Dabei wurden 640 Einsatzstunden geleistet. Außerdem gab es 24 Dienstabende sowie Seminare und Lehrgänge – aber auch Freizeitaktionen und Feste. Für die vielen Einsatzstunden waren auch das Sturmtief Friederike und der heiße Sommer verantwortlich.

Für den ehrenamtlichen Einsatz dankte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus den Aktiven der Wehr und der Jugendfeuerwehr bei der Generalversammlung des Löschzuges Davenberg, die in der Gaststätte Haverkamp stattfand. Risthaus wies darauf hin, dass die Ausrüstung der Feuerwehr in den vergangenen Jahren immer weiter modernisiert worden sein. Dazu gehöre auch der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Davensberg, der voraussichtlich im Sommer 2019 fertiggestellt werde. In Ascheberg sei bereits ein neues Fahrzeug ausgeliefert worden. Ein für Herbern vorgesehenes, werde erwartet. Das neue Einsatzfahrzeug für Davensberg sei im Haushalt 2019 angesetzt.

Wehrführer Rainer Koch betonte, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus dem Alltag starten und nicht aus einer rund um die Uhr besetzten Wache. Besonders ärgerlich sei deshalb ein Einsatz an Heiligabend gewesen: Die Blauröcke seien wegen eines verstopften Abflussrohres gerufen worden, berichtete Koch. Dieser Fall sei schließlich von einem Sanitätsdienst gelöst worden. Es gab auch neue Entwicklungen auf Kreisebene, unter anderem ein Konzept, für den Einsatz von Löschzügen aus anderen Kommunen, wenn die gemeindeeigene Wehr eine Aufgabe nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen kann.

Personaltechnisch wachse die Anzahl der Mitglieder im Löschzug nicht proportional zu den Einsätzen. Aktuell gehören dem Löschzug Davensberg zwei Frauen und 29 Männer sowie neun Mitglieder der Ehrenabteilung an. Drei Davensberger Jungen sind Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Diese blickt – laut dem Jahresbericht von Julia Werner – auf spannende Aktionen und Übungen zurück.

Folgende Beförderungen wurden ausgesprochen: Moritz Pieper zum Feuerwehrmann, Tobias Keute und Marvin Brandt (beide Unterbrandmeister) sowie Felix Patzelt zum Oberfeuerwehrmann. Lars Bäumker, Felix Patzelt, Marcel Frenke und Marvin Brandt erhielten Urkunden für die Teilnahme an einem, Moritz Pieper Urkunden für die Teilnahme an zwei und Julia Werner Urkunden für die Teilnahme an drei Lehrgängen. Robert Bergelt, Matthias Dörrbecker und Markus Budnik nahmen jeweils an zwei Seminaren teil, Löschzugführer Ulrich Gövert an einem. Außerdem wurden Madita Koch als Feuerwehrfrau und Nils Kruse als Oberfeuerwehrmann aufgenommen.

Für die Teilnahme am Feuerwehrleistungsnachweis erhielten Madita Koch und Moritz Pieper das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze für die erstmalige Teilnahme. Sascha Bergmann erhielt Silber für drei Teilnahmen, Patrick Koch bekam Gold für fünf Teilnahmen. Dirk Koch wurde für 20 Jahre als Gerätewart geehrt und wurde aus dieser Position verabschiedet.