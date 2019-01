Hendrik Wenner wird den Spielmannszug der Kolpingsfamilie Herbern auch im Jubiläumsjahr als Vorsitzender anführen. Das beschlossen die Spielleute auf ihrer Jahreshauptversammlung im Hotel-Restaurant „Zum Wolfsjäger“.

Einen Wechsel gab es bezüglich der Jugendausbildung. In den vergangenen Jahren nahm Detlef Eckey als musikalischen Leiter diese Aufgabe wahr. Auf eigenen Wunsch gab er das Amt nun in jüngere Hände. „Wir freuen uns sehr, dass wir Jannis von der Halben für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten und somit auch die Zukunft der Flötenausbildung für die nächsten Jahre gesichert ist“, sagte Wenner, der gleichzeitig Detlef Eckey für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit dankte.

Neben Wenner wurden folgende Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Michael Steinkamp (stellvertretender Vorsitzender), Jörg Hänel (Schriftführer), Dierk Wenner (Kassierer), Robert Schütte und Christian Westhues (beide Beisitzer). Die musikalische Leitung liegt weiterhin in den Händen von Tambourmajor Detlef Eckey und seinen Stellvertretern Jörg Frigge, Dierk Wenner und Christian Westhues.

Neben den Wahlen standen bei der Versammlung Ehrungen auf der Tagesordnung: Jannis Klaes hält dem Spielmannszug Herbern seit fünf Jahren die Treue. Matthias Grauthoff ist seit 20 Jahre dabei. Martin Rupke und Michael Feldkämper blicken auf 35-jährige Mitgliedschaft zurück.

Gut ausgelastet war die Spielsaison 2018 mit insgesamt 16 Auftritten. Besonders erfreut zeigte sich der Vorstand über die gute Beteiligung bei den Veranstaltungen, welche zum vierten Mal in Folge leicht gesteigert werden konnte.

Im Ausblick auf 2019 stehen 15 Auftritte im Kalender des Spielmannszuges. Highlight des Jahres sollen die Feierlichkeiten zum 70-jährige Bestehen des Ensembles werden. Das Fest ist auf den 1. September terminiert und soll im Festzelt an der Sportanlage am Siepen gefeiert wird. Ein Sternmarsch mit verschiedenen Gast-Musikzügen und einem gemeinsamen Spiel sind geplant. Details zum zeitlichen Ablauf werden in den nächsten Wochen und Monaten besprochen und zeitnah veröffentlicht, kündigte der Vorstand an. Das musikalische Jahr 2019 startet für den Spielmannszug Herbern mit dem ersten Übungsabend, der am 1. Februar (Freitag) in der Gaststätte Deitermann stattfindet.