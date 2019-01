Musik und jede Menge Karneval zum Mitmachen gibt es am 3. Februar (Sonntag) ab 14.11 Uhr beim Kinderkarneval in der Aula der Profilschule Herbern. Die Karnevalsgesellschaft Rot-Gold Werne präsentiert ein närrisches Programm mit Zauberer André, Kostümprämierung, der Tanzsportgarde Werne sowie der Kinder-Prinzengarde der Kükengarde Ahlen.

Das Kinderprinzenpaar aus Werne, Mike und Lilian, ist ebenfalls vor Ort. Sehenswert ist der Showtanz auf der großen Bühne unter dem Motto: „Meine Reise zum Mond“, wie der erste Vorsitzende des KG Rot-Gold Dietmar Felski betont. Außerdem werden die Gäste mit Waffeln, Kaffee und Kaltgetränken sowie Bratwürstchen versorgt. Der Vorsitzende hofft nach der Premierenvorstellung im vergangenen Jahr wieder auf eine gute Resonanz aus der Gemeinde Ascheberg.

Karten für den Kinderkarneval gibt es im Vorverkauf zum Preis von einen Euro (Kinder) und 2,50 Euro (Erwachsene) beim Schnäppchenmarkt in Ascheberg und bei Zweirad Hölscher in Herbern. Karten können auch an der Tageskasse erworben werden.