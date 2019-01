„Gut Ding will Weile haben“, sagt ein Sprichwort. Das gilt auch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ascheberg und die Modernisierung des Davensberger Gerätehauses. Gleichwohl rückt bei beiden Objekten die Fertigstellung langsam in den Blick.

„Aufgrund der schlechten Wetterlage im Frühjahr konnten wir in Ascheberg mit dem Bau erst im April beginnen – etwa sechs Wochen später als geplant“, berichtet Paul Ringelkamp auf WN-Anfrage. Der Leiter des Hochbauamtes geht davon aus, dass die Blauröcke trotzdem im Sommer – voraussichtlich nach den Ferien – ihr neues Domizil beziehen können. Vorausgesetzt, das Wetter spielt in den nächsten Monaten mit und die letzten noch offenen Gewerke können zeitnah vergeben werden. Mittlerweile steht der Rohbau, auch erste Fenster sind bereits eingebaut. Erste Heizungs- und Sanitärarbeiten sind im Gang.

Mit rund 3,6 Millionen Euro schlägt das neue Gerätehaus im Haushalt zu Buche und muss von der Gemeinde ohne Fördermittel finanziert werden. Das Gebäude bietet Platz für sieben Einsatzfahrzeuge, für Ausrüstung, für Schulungen und die Jugendfeuerwehr sowie für separate Umkleiden und Sanitärbereiche für Männer und Frauen. „Außerdem wird in dem neuen Feuerwehr-Gerätehaus eine zentrale Atemschutz-Werkstatt für alle drei Löschzüge der Gemeinde Ascheberg eingerichtet“, sagt der Leiter des Hochbauamtes.

Erweiterung und Umbau des Davensberger Gerätehauses sollen – wie geplant – im August fertig sein. Für diese Investition müssen von der Gemeinde Ascheberg Kosten in Höhe von rund 880 000 Euro gestemmt werden. Der Anbau, der zusätzlich 166 Quadratmeter Nutzfläche schafft, steht bereits. „Die Fenster sind eingebaut, die Durchbrüche angelegt, die Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten laufen“, fasst Ringelkamp den Stand zusammen. Trotzdem zieht sich die Fertigstellung aufgrund umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen noch bis in die Sommermonate hin. Insbesondere die Auflagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für die 31 ehrenamtlich Aktiven müssen erfüllt werden. So werden die Alarm-Umkleiden für die Männer, die sich bisher direkt hinter den Fahrzeugen befinden, in einen separaten Raum verlagert. Neu entsteht ein separater Umkleide- und Sanitärbereich für die Feuerwehrfrauen. Schließlich werden seitlich vor der Einfahrt zum Feuerwehrgelände 20 Alarmparkplätze angelegt.