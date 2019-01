Ein besonderer Tag, an dem es nur Gewinner gab. So lässt sich der Besuch der K+K-Philharmoniker aus Österreich in Ascheberg auf den Punkt bringen. Die Musiker nutzten den Probentag in der Profilschulaula, um sich intensiv auf den Start ihrer Tournee vorzubereiten. Das Ascheberger Publikum erlebte abends eine mitreißende Generalprobe mit Donauwalzer und Radetzky-Marsch ( WN berichteten).

Und nun dürfen sich auch die Kindergärten in der Gemeinde freuen: 1800 Euro Erlös erbrachte das Konzert am 5. Januar, so dass sich jeder Kindergarten jetzt davon einen Wunsch erfüllen kann, heißt es in einer Mitteilung. „Klasse, dass unsere Idee dieser Benefizaktion so gut angekommen ist“, bilanziert Sascha Klaverkamp, der den Besuch der K+K-Philharmoniker organisiert hatte und der den Erlös nun zu den Kindergärten bringen wird, heißt es weiter. „Jeder, den wir für die Aktion angesprochen haben, war begeistert, es gab kein Nein auf der Suche nach Spendern“, sagt der Organisator.

Die Bäckerei Lüningmeyer und die Familie Frenking versorgten die Musiker kulinarisch, Getränke Hölscher und die Gemeindeverwaltung brachten sich ein, die Kolpingsfamilie packte viele Stunden tatkräftig zu.

„Die Musiker haben sich bei uns total wohl gefühlt, am Tag nach ihrem Konzert hier haben sie sich noch einmal gemeldet, um sich beim Ascheberger Publikum und für die herzliche Betreuung vom Kolping zu bedanken“, verrät der Organisator. Und: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie noch einmal wiederkommen. Dirigent Maximilian Kendlinger hat mir gesagt: Es hat in Ascheberg einfach alles perfekt gepasst“, so Klaverkamp.