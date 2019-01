Musiker bringen „frischen Wind“ in die Klassikszene

Ein besonders spannendes Programm für die Schlosskonzerte Westerwinkel kündigt die Musikschule Ascheberg an. Denn für 2019 sind drei Musikerlebnisse abseits des Standardrepertoires geplant.

Den Auftakt macht am 12. Mai (Sonntag) um 19 Uhr das Ensemble „Cuarteto Repentino“. Ekaterina Baranova (Violine), Drilon Ibrahimi (Klarinette), Erich Paniagua (Bass) und Ruslan Maximovski (Akkordeon) hatten bereits beim Lehrerkonzert der Musikschule Ascheberg „einen kurzen, aber begeisternden Auftritt“, heißt es in der Ankündigung. Maximovski und Paniagua sind Lehrer der Musikschule und hatten ihre Musizierpartner mitgebracht. Auf Westerwinkel gibt es ein ganzes Konzert mit eigenen Arrangements und Bearbeitungen. Das Programm „Beschwingt durch die Welt“ von „Cuarteto Repentino“ bietet eine Vielfalt an musikalischen Stilen, Epochen und Herkünften: Klassik trifft Jazz, Latin folgt Klezmer. Die Musikschule Ascheberg verspricht: „Ein Genuss für Musikfreunde der verschiedensten Richtungen.“

Ganz anders ausgerichtet ist das Violinduo „The Twiolins“, das am 30. Juni (Sonntag) um 19 Uhr auf Schloss Westerwinkel gastiert. „Progressive klassische Musik“ lautet das Motto von Marie-Luise Dingler und Christoph Dingler. Ihr Konzept: „Einfach mal die Fenster aufmachen und frischen Wind in die Klassikszene bringen.“ Die „Twiolins“ sind die Pioniere der neuen Strömung „progressive classical music“ und sorgen weltweit für Aufsehen und Euphorie in den Konzertsälen, so die Konzert-Ankündigung. Ohr-verwöhnende Harmonik, weitgreifende Melodielinien und exzentrisch pulsierende Rhythmen sind das Markenzeichen ihrer Musik, bei der Klassik, Avantgarde, Minimal Music und Art-Pop zu einem rauschenden Klangkosmos verschmelzen.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr teilen sich die beiden Geschwister die Bühne. Zusammen haben sie zahlreiche Preise errungen und weltweit über tausend Konzerte gegeben. 2009 gründeten sie einen eigenen Kompositionswettbewerb mit mittlerweile über 500 Teilnehmern aus 50 Nationen. Alle drei Jahre entsteht so ein neues, einzigartiges Repertoire, das die kreative Spitzenleistung der aktuellen Komponistengeneration repräsentiert. „Es ist Musik am Puls der Zeit, die abenteuerlustig und wild, aber auch zart und säuselnd sein kann“, heißt es weiter.

Das dritte Konzert auf Schloss Westerwinkel wird am 8. September (Sonntag) um 19 Uhr von dem Trio „L.U.A. Cologne“ gestaltet. Laia Genc (Piano), Bianka Kerres (Gesang) und Susanne Hochscheid (Blockflöten) stellen ihr aktuelles Projekt „Von Hildegard bis Carla“ vor. Die drei Musikerinnen spannen ihren Bogen von der Musik Hildegards von Bingen des elften Jahrhundert bis hin zur Musik einer Carla Bley im 20. Jahrhundert. Ebenso werden sie neue Interpretationen von Barbara Strozzis „Que si piu fare“ oder Anna Amalias Goethe Vertonung „Ein Veilchen auf der Wiese stand“ zu Gehör bringen, sowie eine eigene Vertonung Laia Gencs zu Gertrude Steins Text „Play“, heißt es in der Ankündigung. Im Fokus steht auch die (un-)vergessene Pianistin und Komponistin „Lil“ Hardin. Sie ist die zweite Ehefrau von Louis Armstrong und Urheberin unzähliger Songs, mit denen Louis Armstrong berühmt wurde, während sie in seinem Schatten stand, aus dem sie nie heraustreten konnte.

Die Musikstücke des Schloss-Konzertes werden von „L.U.A. Cologne“ durch eigens für dieses Projekt geschriebene Texte unterstützt, die alle Sinne der Zuhörer ansprechen auf der großen Reise durch die Welt der (un-)vergessenen Komponistinnen.